PARIS, FRANCE, September 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- FLYING FLEA ANNONCE L’OUVERTURE DE SON PREMIER FLAGSHIP MONDIAL LORS DE LA « PARIS DESIGN WEEK »

● Flying Flea, la moto électrique city+ de Royal Enfield, a développé son partenariat avec l'École Duperré en organisant un événement sur mesure à l'occasion de la « Paris Design Week ».

● Flying Flea signale l'engagement à long terme de la marque en France.

● Présentation du nouveau modèle FF.C6 et sa version artistique unique appelée « Motototem », une œuvre d'art sculpturale qui illustre l'intersection entre la créativité, l'innovation et le développement durable.

● Des œuvres d’art réalisées par les étudiants de l’école Duperré ont été présentées, un café accueillait les visiteurs ainsi que des masterclasses immersives ont été organisées.

08 septembre 2025, Paris, France - Flying Flea, la marque de mobilité city+ par Royal Enfield, a renforcé sa présence créative avec une présentation à l'École Duperré à l'occasion de la « Paris Design Week » de cette année. La collaboration créative de la marque avec la légendaire école de design École Duperré a permis à des artistes, des designers et des étudiants d'exprimer leur interprétation de la philosophie de Flying Flea – « Live Lightly ». L'événement a également servi de plateforme idéale à la marque pour signaler l'engagement à long terme de la marque en France avec un premier point de vente à Paris, début 2026.

Mario Alvisi, Chief Growth Officer, Flying Flea et Royal Enfield Electric Vehicles, a déclaré: « Flying Flea a été la plateforme d'expression créative grâce à laquelle nous explorons des domaines nouveaux et passionnants. Notre collaboration avec l'École Duperré lors de la « Paris Design Week » en est un exemple et marque le début de notre voyage dans cette ville. C'est en France que la moto Flying Flea a joué un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, Paris n'est pas seulement un épicentre mondial du design et de la culture, c'est aussi l'un des marchés les plus dynamiques d'Europe pour les véhicules électriques à deux roues. Cette belle ville représente non seulement notre passé, mais aussi notre avenir. C'est pourquoi nous souhaitons créer notre premier point de vente à Paris.

Pendant trois jours, du 5 au 7 septembre, la célèbre école de design s'est transformée en une célébration sur quatre étages de la vision artistique et de l'artisanat. Mattia Biagi, artiste multidisciplinaire de renom, a aménagé la cour centrale de l'école, créant ainsi un espace dynamique propice à l'interaction et à la réflexion. Il a également présenté Motototem, une version créative de la moto électrique, qui est une fusion dynamique de la vision artistique, de la pensée innovante et de la conscience environnementale. Les visiteurs ont exploré les pièces fabriquées à la main et les motos sur mesure, notamment les variantes monoplace et biplace de la FF.C6, la première moto électrique de Flying Flea, inspirée de son homonyme original des années 1940. Stylisées, photographiées et modélisées par les étudiants, les motos ont permis d'exprimer l'esprit et l'authenticité de la culture parisienne.

Outre l’œuvre d’art Motototem, l'événement a également donné lieu à des installations de Sarah Bouyssou, étudiante à l'École Duperre, ainsi qu'à des cours de maître immersifs tout au long du week-end avec l'équipe à l'origine de la marque et du design Flying Flea, notamment Mario Alvisi (Chief Growth Officer, Flying Flea et Electric Vehicles at Royal Enfield) et Sivakumar S (Head Industrial Designer, Flying Flea et Electric Vehicles at Royal Enfield). Le toit de l'école Duperré s'est ouvert le samedi soir pour accueillir une table ronde animée par Laurianne Meliere, suivie d'une soirée de musique, de conversations avec des vues panoramiques sur la ville de Paris.

Images presse ici: https://we.tl/t-NpswECq5Kn

Pour plus d'informations sur Flying Flea veuillez visiter notre site web : http://flyingflea.royalenfield.com/



À propos de Flying Flea

Flying Flea, une marque de Royal Enfield, est la nouvelle marque de mobilité city+ créée pour explorer une nouvelle dimension de la mobilité - intelligente, légère et sophistiquée. À l'intersection du design, de la technologie de pointe et du style de vie, Flying Flea est prête à ouvrir une nouvelle ère pour la mobilité city+ grâce à ses produits intelligents qui définissent la catégorie dans l'espace de mobilité mondial et au-delà.

S'inspirant de l'emblématique moto Royal Enfield Flying Flea de 1940, une merveille d'ingénierie conçue pour être larguée par parachute, Flying Flea offre une expérience de conduite intelligente, souple et agile à une nouvelle génération de motards connectés, conscients du design et prêts à embrasser l'avenir de la mobilité city+. Mélange sophistiqué de design authentique et de technologie de pointe, Flying Flea lancera ses premiers produits, le FF.C6 de style classique, suivi du FF.S6 de style scrambler, au début de l'année 2026.

L'équipe de Flying Flea peut se targuer de disposer d'une équipe de pointe de plus de 200 ingénieurs au Royaume-Uni et en Inde, ce qui lui permet de développer ses propres moteurs, batteries, BMS et logiciels personnalisés pour sa gamme de véhicules électriques connectés. Avec plus de 45 demandes de brevets déposées pour des applications natives et connectées, la technologie de bout en bout de la Flying Flea a été développée en interne, en partenariat avec des experts et des marques leaders du secteur au sein du Flying Flea Technology Center. La marque a mis en place un espace de fabrication exclusif pour la Flying Flea au sein de l'usine de Royal Enfield à Vallam Vadagal en Inde.



