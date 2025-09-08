Саудовская Аравия завершила участие в Московской международной книжной ярмарке 2025 года
Сотрудник Комиссии по литературе, издательскому делу и переводу рассказывает посетителю о ключевых инициативах Королевства в области литературы.
Саудовская Аравия представила литературные достижения на Московской книжной ярмарке 2025, укрепляя культурный диалог и сотрудничество.MOSCOW, RUSSIA, September 8, 2025 /EINPresswire.com/ -- Комиссия по литературе, издательскому делу и переводу подвела итоги участия
Королевства Саудовская Аравия в 38-й Московской международной книжной
ярмарке, которая проходила с 3 по 7 сентября на территории ВДНХ в Москве.
Саудовский павильон вызвал широкий интерес у посетителей и получил
положительные отзывы со стороны международного сообщества.
В рамках программы павильона были проведены литературные дискуссии и встречи
с писателями, которые представили современное культурное и литературное
развитие Королевства. Особое внимание уделялось разнообразию национальной
сцены и её роли в продвижении культурного диалога.
По словам организаторов, участие Саудовской Аравии направлено на укрепление
культурных связей с Россией, расширение международного сотрудничества и
продвижение возможностей в сфере издательства и перевода. Эти шаги
соответствуют целям «Видения Саудовской Аравии – 2030», которое рассматривает
культуру как важный элемент развития и средство межцивилизационного общения.
Саудовский павильон посетили гости из разных стран, проявившие интерес к
богатству культурного наследия и современным литературным достижениям
Королевства.
Участие в ярмарке стало уже одиннадцатым международным книжным событием
для Саудовской Аравии в 2025 году. Ранее реализованные проекты способствовали
укреплению глобального имиджа саудовской литературы как моста для диалога и
взаимодействия между народами.
