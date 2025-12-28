Cuatro combates electrizantes encabezan Riyadh Season mientras Inoue retiene su título mundial en “Night of the Samurai”
EINPresswire.com/ -- El Mohammed Abdu Arena, en Boulevard City, fue escenario el sábado de una noche espeNaoyalar de boxeo durante The Ring V: Night of the Samurai, uno de los eventos emblemáticos de Riyadh Season 2025. La velada estuvo marcada por un combate de alto nivel en el que el campeón japonés Naoya Inoue defendió con éxito su título mundial del peso supergallo frente al retador mexicano Alan Picasso, imponiéndose por decisión unánime.
La jornada comenzó con la interpretación del himno nacional de Arabia Saudí, marcando el inicio de una noche de competencia de élite. El combate estelar arrancó con cautela por parte de ambos boxeadores, que se estudiaron durante el primer asalto. En el segundo round, Inoue cambió el rumbo del combate con combinaciones potentes que le permitieron tomar el control. En el tercer asalto mantuvo la presión, conectando golpes claros de izquierda pese a los intentos de respuesta de Picasso. El cuarto episodio presentó un intercambio más equilibrado, con ambos peleadores actuando con prudencia.
La dinámica se mantuvo en los asaltos intermedios. En el sexto, Picasso buscó aumentar su ofensiva, mientras Inoue apeló a su movilidad y precisión para neutralizar los ataques. En el séptimo, el mexicano avanzó en busca de espacios, pero la velocidad y la inteligencia sobre el ring del japonés le permitieron conservar el dominio. En los rounds finales, ambos intercambiaron golpes de poder ante un público entusiasta, hasta que la campana final confirmó la victoria de Inoue por decisión unánime, reteniendo su título mundial, conservando su invicto y sumando además el cinturón de The Ring Magazine.
En uno de los combates previos, el japonés Rito Tsutsumi firmó una actuación destacada en el peso pluma al derrotar por nocaut en el cuarto asalto al mexicano Leobardo Quintana, recibiendo una fuerte ovación del público presente.
En la división de peso ligero, el dominicano Edinson García logró una trabajada victoria por decisión dividida frente al japonés Taiga Imanaga, tras diez intensos asaltos. García estuvo cerca de definir el combate en el octavo round con una caída, pero Imanaga logró recuperarse y cerrar con fuerza, antes de que los jueces otorgaran el triunfo al boxeador caribeño.
Por su parte, la estrella japonesa Junto Nakatani continuó consolidando su ascenso al imponerse por decisión unánime sobre Sebastian Hernández en la división supergallo, en un combate de ritmo alto, caracterizado por intercambios constantes y precisión técnica.
El cierre de The Ring V: Night of the Samurai dejó una de las noches de boxeo más destacadas del año, reafirmando el crecimiento de Riad como sede internacional de eventos de primer nivel, respaldada por una notable presencia internacional y una organización acorde a la magnitud de la cita deportiva.
