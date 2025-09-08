الرياض تستضيف النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض BIO Middle East

معالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل

RIYADH, SAUDI ARABIA, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إطلاق النسخة الأولى من BIO Middle East، الحدث الرائد في المنطقة والمخصص بالكامل للتكنولوجيا الحيوية.وسيُقام هذا الحدث في الفترة من 11 إلى 13 مايو 2026 بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بالتزامن مع إقامة CPHI Middle East .ويعزز هذا الحدث ،الأول من نوعه في المنطقة، ريادة المملكة في هذا القطاع الحيوي والمتسارع، ويؤكد التزامها بأن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للأدوية وعلوم الحياة.وكجزء من سلسلة عالمية من التجمعات العالمية البارزة التي تجمع القادة والمبتكرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، سيقدم مؤتمر BIO الشرق الأوسط هذه المنصة العالمية للشراكة والابتكار إلى المنطقة للمرة الأولى.سيتضمن الحدث جلسات حوارية رفيعة المستوى مع قادة الصناعة العالميين، وعروضًا للشركات لأحدث ابتكارات التكنولوجيا الحيوية، وورش عمل متخصصة، إضافة إلى فرص للتواصل بين المستثمرين والباحثين لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي.من المتوقع أن يسهم هذا الحدث في خلق فرص عمل بقطاع الصحة في المملكة، وجذب استثمارات أجنبية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تطوير حلول طبية مبتكرة تخدم المجتمعات المحلية والإقليمية على حد سواء، بما يرفع جودة الحياة ويدعم الأهداف التحولية لرؤية 2030.وتعليقاً على هذا الحدث، صرّح معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل:"إن إطلاق BIO Middle East يمثل محطة مهمة في مسيرة المملكة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في التقنيات الحيوية وعلوم الحياة."وأضاف:" يجسد هذا الحدث التزام رؤية 2030 ببناء منظومة صحية متقدمة قائمة على البحث العلمي والشراكات الدولية، بهدف تطوير حلول مبتكرة تخدم مواطنينا والمنطقة وتُسهم في خدمة االبشرية في جميع أنحاء العالم."وأكد:"في المملكة العربية السعودية، نحن ملتزمون بتهيئة بيئة ممكنة مواتية بين الكفاءات البشرية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، والاستثمارات الاستراتيجية لدفع عجلة النمو في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز جودة الحياة، والتصدي للتحديات الصحية والبيئية العالمية."من جانبه، قال مايك تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة تحالف:"يمثل BIO Middle East منصة استثنائية تجمع قادة وصنّاع القرار في مجال التكنولوجيا الحيوية العالمية لتسريع الابتكار وتوسيع نطاق التعاون الدولي في قطاع الرعاية الصحية الحيوي."وتابع قائلاً:"نحن في تحالف فخورون بشراكتنا مع وزارة الصحة السعودية لتنظيم هذا الحدث التاريخي. ونثق بأنه سيكون محفزًا لنمو صناعة الأدوية الحيوية في الشرق الأوسط، كما سيمكّن رواد الأعمال والعلماء من إحداث تأثير ملموس. إن استضافة المملكة لهذا الحدث تُعد خطوة استراتيجية كبرى نظرًا لرؤيتها الطموحة وبنيتها التحتية المتقدمة والتزامها الحقيقي بالابتكار والبحث العلمي في مجال الرعاية الصحية."وفي السياق ذاته، أكدت آنا كريسمن، رئيسة قسم علوم الحياة في شركة "إنفورما"، أن الحدث يتماشى مع التحولات لمعارض BIO العالمية في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، قائلة:"سيجمع مؤتمر BIO Middle East تحت سقف واحد المبتكريين وصانعي الصفقات والمنظمين والمصنعين والباحثين والمستثمرين لوضع خارطة طريق مشتركة للتقدم والابتكار في هذا القطاع الحيوي. علي مدار أكثر من ثلاثة عقود، نجحت شركة EBDفي تسهيل الشراكات الاستراتيجية بين المبتكرين في مجال التكنولوجيا الحيوية والمستثمرين وشركات الأدوية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. ويسعدنا أن نتعاون مع تحالف في هذا الحدث التاريخي الذي سيحفز الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط."إن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي تتماشى مع برنامج رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار في التقنيات الحيوية وعلوم الحياة.ويؤكد ذلك التوجه على تطوير قطاع الصحة والصناعات المرتبطة به، وتعزيز التنافسية والجودة، وبناء منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتقدمة والتميز التنظيمي.ويُعد هذا الحدث ثمرة شراكة استراتيجية بين تحالف و EBD Group (إحدى شركات إنفورما)، بهدف إنشاء منصة تحويلية تدعم نمو قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.يعكس إطلاق BIO Middle East التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في بناء منظومة تنافسية عالميًا بمجال التكنولوجيا الحيوية، حيث برزت المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي في رسم مستقبل هذا القطاع ،مدعومة بأطر تنظيمية مرنة، وبنية تحتية رقمية متقدمة، واستثمارات متنامية في مجالات البحث والتعليم والتصنيع الحيوي. ويوفرهذا الحدث منصة مثالية لعرض هذه الإنجازات وتعزيز الشراكات الدولية التي تغذي الابتكار لصالح البشرية.

