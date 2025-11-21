الرياض المالية وماونتن ڤيو السعودية تطلقان صندوقاً تطويرياً سكنياً بقيمة 1.7 مليار ريال في مدينة الرياض
EINPresswire.com/ -- تعلن الرياض المالية، إحدى أكبر مديري الأصول والشركة الرائدة في مجال الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق صندوق تطوير عقاري سكني جديد بقيمة 1.7 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع شركة ماونتن ڤيو السعودية لتطوير مشروع وَن ماونتن ڨيو وهو مجتمع سكني شبه مسوّر في حي الرمال على طريق الثمامة.
ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 152,000 متر مربع، ويضم أكثر من 500 فيلا ، ويقدم بيئة سكنية حديثة تلبي الطلب المتنامي على المساكن العائلية في شمال مدينة الرياض. كما يتضمن المشروع مساحات خضراء واسعة ومناطق تنسيق حدائق تسهم في تعزيز جودة الحياة و مركز مجتمعي ذا لايت هاوس وتوفير مجتمع سكني متكامل.
جاء ذلك خلال مشاركة ماونتن ڤيو السعودية بمعرض سيتي سكيب العالمي بالرياض، بحضور كلًا من المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ﭬيو، والدكتور سلطان صالح السالم، المؤسس الشريك، الرئيس التنفيذي لشركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري، والمهندس وائل عز الدين، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ﭬيو.وبهذه المناسبة،
صرّح الأستاذ هشام الزيد، مدير إدارة العقارات في شركة الرياض المالية: "يمثل هذا الصندوق إضافة مهمة إلى محفظة الرياض المالية المتنامية في مجال التطوير العقاري، ويعكس التزامنا المستمر بدعم المشاريع السكنية عالية الجودة التي تلبي احتياجات العائلات في الرياض. يتميز مشروع وَن من ماونتن فيو بتخطيط مدروس ومساحات خضراء واسعة وأنماط سكنية حديثة في موقع استراتيجي على طريق الثمامة. كما يعكس هذا المشروع تنوع محفظة الرياض المالية العقارية التي تشمل أصولاً تجارية وسكنية ومشاريع متعددة الاستخدامات، الأمر الذي يعزز حضورنا في القطاعات التنموية المختلفة ويسهم في توفير فرص استثمارية مجزية."
ومن جانبه، قال الأستاذ أحمد راشد، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن ﭬيو السعودية: "نحن فخورون بهذا التعاون مع الرياض المالية لإطلاق صندوق تطوير مشروع «وَن ماونتن ڤيو»، والذي يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسع ماونتن ڤيو في المملكة. يجسّد هذا المشروع رؤيتنا في تقديم مجتمعات سكنية عصرية تُركّز على جودة الحياة، وترتكز على خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في تطوير مجتمعات قائمة على مفاهيم السعادة والابتكار. ونؤكد من خلال هذه الشراكة التزامنا بتقديم قيمة مضافة حقيقية لمدينة الرياض، وبناء بيئات سكنية متكاملة تلبي تطلعات العائلات وتنسجم مع النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المملكة."
ويؤكد إطلاق هذا الصندوق حرص الرياض المالية على تنويع استثماراتها العقارية ودعم المشاريع التي توفر قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين، وتسهم في التنمية العمرانية المتوازنة في مدينة الرياض.
