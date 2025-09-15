TerraOne: plataforma integrada para investimentos sustentáveis e resiliência agrícola

Marcelo de Andrade

Uma proposta que combina seguros paramétricos, créditos de carbono e acesso a mercados premium, criando valor para investidores e produtores em escala global.

Com a TerraOne, unimos nossa experiência para oferecer aos investidores uma via sólida para participar da transição climática global, onde impacto e retorno caminham lado a lado.” — Marcelo de Andrade

SAO PAULO, SAO PAULO, BRAZIL, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Unindo mais de 40 anos junto a bancos globais, Marcelo de Andrade, junto com seu sócio José Rozinei da Silva, anunciam o lançamento da TerraOne , uma nova plataforma de investimentos sustentáveis que une tecnologia, finanças e natureza em um ecossistema único.Concebida para responder aos desafios da transição climática e da segurança alimentar, a TerraOne atua na integração de seguros paramétricos, estratégias de descarbonização e monetização da biodiversidade. O modelo oferece proteção contra riscos climáticos, ao mesmo tempo em que gera receitas adicionais via créditos de carbono e abre portas para mercados de maior valor agregado.Para investidores, a proposta representa uma oportunidade estratégica de acesso a um portfólio balanceado, com retorno financeiro aliado a impacto ambiental mensurável. A plataforma também se posiciona como um parceiro de longo prazo para cadeias de suprimento agrícolas, fortalecendo a resiliência dos produtores e garantindo estabilidade para os compradores globais.TerraOne simboliza “One Earth. One Platform. One Standard of Resilience”. A visão é clara: alinhar produtores, compradores e investidores em torno de uma solução integrada capaz de transformar ativos naturais em instrumentos financeiros padronizados, escaláveis e transparentes.Liderança Global de Nova YorkÀ frente do projeto, está José Rozinei da Silva, advogado com formação sólida e visão estratégica. Com LL.M. e especialização em finanças pela Columbia Business School, em Nova York, José tem consolidado sua carreira como ponte entre mercados emergentes e os principais centros financeiros globais. Atuando diretamente de Nova York, ele lidera o desenvolvimento da TerraOne com acesso privilegiado aos principais fundos de investimento e estruturadores de projetos de Wall Street.Sua experiência como advogado internacional e sua habilidade em construir arranjos jurídicos e financeiros sofisticados permitem que a TerraOne ofereça aos investidores a segurança necessária para alocar capital em ativos sustentáveis, ao mesmo tempo em que garante transparência e credibilidade para governos e parceiros locais. José também tem se destacado por sua atuação na criação de modelos inovadores que integram natureza e finanças, aproximando produtores rurais, reguladores e instituições globais de investimento.“Estamos diante de um ponto de inflexão. A transição climática exige novas estruturas, mais confiáveis e escaláveis, que deem segurança para investidores e gerem valor para comunidades e governos. A TerraOne nasce justamente para preencher essa lacuna, oferecendo padrões de governança robustos e integrando tecnologia de ponta com instrumentos financeiros já reconhecidos globalmente”, destaca José Rozinei da Silva.Liderança Transformadora no BrasilComplementando essa visão, Marcelo de Andrade tem se destacado no Brasil e internacionalmente por sua habilidade de consolidar governos, empresas e sociedade civil em torno da agenda climática. Reconhecido por seu histórico de liderança, Marcelo faz parte do Sustainable Markets Initiative ( SMI ), ligado à King Charles Foundation, onde atua para impulsionar soluções que conectem natureza e economia em escala global.Com uma trajetória que reúne experiência junto a bancos globais, empreendedorismo socioambiental e diálogo direto com lideranças políticas e corporativas, Marcelo tem sido uma das vozes mais influentes na articulação de estratégias que unem impacto ambiental com solidez financeira. Seu trabalho de campo no Brasil, aliado ao engajamento em fóruns internacionais, proporciona à TerraOne um diferencial essencial: a capacidade de conectar agendas locais a compromissos globais de transição ecológica e descarbonização.“Estamos construindo um caminho em que produtores, investidores e governos podem prosperar juntos. A TerraOne não é apenas uma plataforma financeira; é um espaço de confiança e colaboração, onde inovação, natureza e economia caminham lado a lado”, afirma Marcelo de Andrade.Um Ecossistema para Escala GlobalA TerraOne surge com o propósito de integrar três dimensões fundamentais da transição climática e da segurança alimentar:Tecnologia – uso de dados de satélite, inteligência artificial e blockchain para monitorar, verificar e garantir a rastreabilidade dos ativos naturais e créditos ambientais;Finanças – desenvolvimento de estruturas que permitem a securitização de ativos naturais, atraindo capital institucional com padrões equivalentes aos de Wall Street;Natureza – valorização da biodiversidade, das práticas agrícolas regenerativas e das comunidades locais que são guardiãs dos ecossistemas.Ao unir essas três camadas, a TerraOne transforma ativos complexos em instrumentos padronizados e investíveis, garantindo não apenas retorno financeiro competitivo, mas também resultados tangíveis para mitigação de emissões, conservação ambiental e inclusão social.Oportunidade para InvestidoresEm um momento em que o mercado global de finanças sustentáveis supera trilhões de dólares, mas ainda enfrenta desafios de padronização e credibilidade, a TerraOne se posiciona como um player estratégico. O modelo oferece:Portfólio balanceado: combinação de receitas de créditos de carbono, seguros paramétricos e valorização da biodiversidade.Impacto mensurável: métricas claras e auditáveis que asseguram aos investidores que cada dólar aplicado gera resultados ambientais e sociais verificáveis.Resiliência da cadeia produtiva: mecanismos que reduzem riscos de fornecimento e aumentam a previsibilidade para compradores globais de commodities agrícolas.Governança robusta: integração de expertise legal, financeira e socioambiental, assegurando transparência e confiança para todas as partes envolvidas.Uma Plataforma que Representa um Novo PadrãoA ambição da TerraOne vai além da criação de um novo veículo de investimentos: trata-se de estabelecer um novo padrão global de resiliência climática e segurança alimentar.Combinando a liderança internacional de José Rozinei da Silva em Nova York, seu acesso a fundos globais e a expertise jurídica e financeira, com a capacidade de Marcelo de Andrade de articular governos e mercados no Brasil e no cenário internacional, a TerraOne simboliza uma convergência rara entre visão estratégica, execução prática e legitimidade global.Ao conectar Wall Street às comunidades locais, e ao alinhar governos com investidores institucionais, a TerraOne cria um caminho sólido para que natureza, economia e sociedade avancem em conjunto.

