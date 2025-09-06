NovaChargeX Wins U.S. Clean Energy Award, Expands in Saudi Arabia with Sheikh Hindi Falah Al-Subaie
NovaChargeX, winner of the 2025 U.S. Clean Energy Innovation Award, partners with Sheikh Hindi Falah Al-Subaie to drive Saudi Vision 2030.
الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة نوفا تشارج إكس (NovaChargeX)، الرائدة عالميًا في ابتكار أنظمة الطاقة الهجينة الحاصلة على براءة اختراع، عن تعزيز حضورها الدولي في المملكة العربية السعودية بعد فوزها بجائزة أفضل ابتكار في مجال الطاقة النظيفة لعام 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الشركة شراكتها الإستراتيجية مع الشيخ هندي فلاح السبعي، أحد أبرز رجال الأعمال والمستثمرين في المملكة.
تأتي هذه الخطوة في إطار دعم أهداف رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تركز على تعزيز الاستدامة، وتمكين البنية التحتية للطاقة الخضراء، وتطوير المشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وصرّح الشيخ هندي فلاح السبعي قائلاً:
"إن رؤية المملكة الطموحة تجعل من السعودية مركزًا عالميًا للابتكار والاستثمار في الطاقة النظيفة. شراكتنا مع نوفا تشارج إكس تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل يعتمد على الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة."
ومن جانبه، صرّح مايك يعقوب، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نوفا تشارج إكس:
"إن تعاوننا مع الشيخ هندي فلاح السبعي ليس مجرد شراكة استثمارية، بل هو تحالف إستراتيجي يفتح الأبواب أمام نشر تكنولوجيا نوفا تشارج إكس في الشرق الأوسط. نحن ملتزمون بجعل المملكة منصة رئيسية لتوسعنا الدولي في الطاقة النظيفة."
وتعكس قيادة الشيخ هندي فلاح السبعي التزامه العميق بدعم رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لتحقيق رؤية المملكة 2030. ومن خلال شراكته مع نوفا تشارج إكس، يساهم في ضمان تحقيق المملكة لأهدافها في الاستدامة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة.
من هي نوفا تشارج إكس؟
تُعد نوفا تشارج إكس شركة طاقة نظيفة عالمية أحدثت ثورة في مجال الطاقة المتجددة من خلال نظام هجين حاصل على براءة اختراع قادر على توفير طاقة نظيفة بشكل مستمر على مدار الساعة. وعلى عكس الأنظمة التقليدية التي تعتمد على الظروف الجوية مثل الطاقة الشمسية أو الرياح، يضمن نظام نوفا تشارج إكس إنتاج طاقة مستقرة وقابلة للتوسع ليلًا ونهارًا دون توقف.
لماذا نوفا تشارج إكس مختلفة؟
تشغيل مستمر 24/7: لا يعتمد على الطقس أو ضوء الشمس.
نظام هجين حاصل على براءة اختراع: يضاعف الكفاءة مقارنة بالأنظمة التقليدية.
قابلية التوسع: من الاستخدام المنزلي إلى المشاريع الصناعية الكبرى.
استدامة كاملة: بلا وقود، بلا ضوضاء، وبلا انبعاثات.
وبهذه الإنجازات، تؤكد نوفا تشارج إكس مكانتها كقوة دافعة في مستقبل الطاقة المستدامة، وتواصل توسعها في الأسواق الرئيسية، مع التركيز على المملكة العربية السعودية كأرض خصبة للابتكار والريادة في مجال الطاقة الخضراء.
الإنجاز التكنولوجي والتوسع العالمي
إن حصول نوفا تشارج إكس على جائزة أفضل ابتكار للطاقة النظيفة لعام 2025 في الولايات المتحدة لم يكن إنجازًا منفردًا. فقد تم بالفعل عرض النظام بنجاح في الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا، مما أثبت أن هذا النهج الثوري في مجال الطاقة يمكن تكييفه مع أسواق وظروف مختلفة. وتؤكد هذه العروض قدرة نوفا تشارج إكس على توفير طاقة نظيفة مستمرة وقابلة للتوسع في الأماكن التي تواجه فيها مصادر الطاقة المتجددة التقليدية قيودًا واضحة.
وعلى عكس الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح التي تعتمد على الظروف المناخية، تستخدم نوفا تشارج إكس دورة هجينة حاصلة على براءة اختراع لتوليد طاقة مستقرة على مدار الساعة. فعلى سبيل المثال، تعمل مزارع الطاقة الشمسية عادة بكفاءة تتراوح بين 20–25%، بينما تبلغ كفاءة مزارع الرياح في المتوسط حوالي 30–40%. أما نظام نوفا تشارج إكس، فيحقق أكثر من 90% من الاستقرار في التشغيل، مما يضع معيارًا جديدًا في أداء الطاقة المتجددة. وتضمن هذه الكفاءة أن تكون الطاقة نظيفة فحسب، بل أيضًا يمكن التنبؤ بها والاعتماد عليها — وهو عامل حاسم للحكومات والصناعات والمجتمعات.
ومن المزايا الرئيسية الأخرى استخدام الأراضي. إذ تتطلب المشاريع الكبيرة للطاقة الشمسية أو الرياح مساحات شاسعة من الأراضي، مما يحد من إمكانية التوسع في المناطق الحضرية أو ذات الطلب المرتفع. أما نظام نوفا تشارج إكس ذو البصمة المدمجة، فيوفر كثافة طاقة أكبر بكثير لكل متر مربع، مما يقلل من استهلاك الأراضي ويزيد من إجمالي القدرة الإنتاجية.
علاوة على ذلك، صُمم النظام ليكون مرنًا وقابلًا للتوسع. فهو قادر على تلبية احتياجات المنازل الفردية أو المباني التجارية أو المجمعات الصناعية الضخمة، دون الحاجة إلى إعادة تصميم. ومع خصائصه الخالية من الوقود، الضوضاء، والانبعاثات، يوفر نوفا تشارج إكس بديلًا حقيقيًا للتقنيات المتجددة التقليدية.
