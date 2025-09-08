ハイパーサーム・アソシエイツ、XPR®プラズマ切断機能を拡張し、生産性と多様性を向上

XPR enhancements

プラズマ切断およびガウジングのための技術と接続性を改善

HANOVER, NH, UNITED STATES, September 9, 2025 / EINPresswire.com / -- 米国に本社を置く産業用切断システムおよびソフトウェアの大手メーカーであるハイパーサーム・アソシエイツは、年末までにHypertherm XPRプラットフォームに新たな機能を加えることを発表しました。それには洗練されたデザイン、IIoT対応の機能、マニュアルセットモード、自動ガウジング機能、Vented Water Injection（VWI）プロセス、厚板の高精度な開先切断を可能にするTrue Bevel™技術といった新機能が含まれます。XPRの機能強化新しい制御基盤にIIoT接続のためのEthernet LAN機能が追加されてXPRインターフェースツールへの安定した接続が可能になります。また、機械とソフトウェアアプリケーション間のデータ通信を可能にするMTConnect通信プロトコルも搭載されて機械のモニタリングや加工の分析が容易になります。この機能によりオペレーターは切断データを即座に確認でき、世界のどこからでもプラズマシステムの遠隔モニタリングが可能になります。ガウジングや部分開先切断のような同じプラズマ加工を繰り返し行う用途向けにCNCやPLCとの複雑なインターフェース開発なしにXPRをより簡単に使えるようXPRにマニュアルセットモードを新たに追加します。電源を切っても前回の設定を記憶していてスムーズで効率的な運用も可能です。新しいXPRガウジング機能は従来の技術と比較してほんの少しもしくは全く後処理を必要としないより広く・深く、安定したガウジングがなされた溶接の準備が整った部品を用意するまでの時間を大幅に短縮します。アークエアガウジングや低出力の手動プラズマガウジングと比較してXPRの自動ガウジングはロボット、協働ロボット、自動機・台車と一緒に使用することで高精度溶接の作業負荷を軽減させ、かつ溶接前作業段取りのスピードが上がることによって生産性が向上します。板から離れてガウジングを行うXPRはアーク長が長くアークを材料に移行させる高さが高いため狭い場所や込み入った場所でも対応できます。XPR460で強化された機能こういったXPRの機能強化に加えHyperthermはXPR460の切断能力も向上させました。追加される460Aの窒素／Vented Water Injection（VWI）切断により厚いステンレス鋼やアルミニウムを切断面が滑らかな高品質切断が可能になります。さらに、新たに厚い軟鋼用の460A Y-Top True Bevel™機能が加わることによりオペレーターの経験に依存せずに切断精度と品質がより安定した切断が可能になります。Hypertherm Associates について:Hypertherm Associates は米国に本社を置く工業用切断製品とソフトウェアの製造メーカーです。Hypertherm のプラズマと OMAX のウォータージェットシステムを含むその製品は、船舶、航空機、鉄道車両の製造、鉄骨建造物の建設、重機の組み立て、風力タービンの建築などを行う世界中の企業により使用されています。切断システムに加え、同社の作成する CNC とソフトウェアはお客様から高い信頼をお寄せいただいており、何十万ものビジネスの生産性と収益性の向上に貢献してきました。1968 年に設立された Hypertherm Associates は、100％ 社員持ち株制度で、世界各国の操業拠点や提携業務を含めておよそ 2,000 人の社員が働いています。詳細は www. HyperthermAssociates .com をご覧ください。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.