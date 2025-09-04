メイフラワーエンターテインメント、ミステリーアドベンチャー新作《Murder Hotel》9月4日正式発売
メイフラワーエンターテインメント、ミステリーアドベンチャー新作《Murder Hotel》9月4日正式発売EUNPYEONG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, September 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- 株式会社メイフラワーエンターテインメントは3日、本格ミステリーアドベンチャーゲーム《Murder Hotel》を9月4日午後10時（日本時間）にSteamで正式発売すると発表した。
本作は日本語、英語、韓国語、ドイツ語の4言語に対応。緻密な推理、多層的なキャラクター描写、そしてプレイヤーの選択によって変化する展開を特徴としており、発売前から注目を集めている。
舞台は外界から隔絶されたホテル。プレイヤーは館内で発生する連続殺人事件の真相を追い、登場人物のアリバイや証言を調べ、隠された手掛かりを収集しながら、矛盾点を突き合わせて真犯人を突き止める。単なる正解当てではなく、事件のパズルを一つひとつ解き明かしていく過程そのものが没入体験を生み出すという。
さらに《Murder Hotel》は、密室トリックや矛盾する証言構造、心理的葛藤を反映した会話選択肢など、古典推理小説に着想を得た要素を現代的なゲームシステムと融合。キャラクターの過去や秘密が徐々に明らかになり、人間関係が複雑に絡み合う物語が展開される。プレイヤーの選択によって法廷での攻防が変化し、複数の結末へと分岐するマルチエンディングも採用した。ホテルの舞台設定は20世紀風のクラシックな推理小説の雰囲気を再現しており、緊張感あふれる背景の中で推理の臨場感を味わえる。
発売後についても、同社は10月に大規模アップデートを予定。追加エンディングや新コンテンツを提供し、完成度を高めていく計画だ。
同社関係者は「《Murder Hotel》はプレイヤーが受動的な読者ではなく、自ら事件を解き明かす“推理作家”として真実を暴く体験を味わえる作品です」と述べ、「発売後も継続的なアップデートを通じて完成度をさらに高めていきます」と強調した。
《Murder Hotel》は9月4日、Steamを通じて全世界向けにリリースされる。
Brian Park
Mayflower Entertainment
+82 70-7730-7774
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.