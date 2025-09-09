Coctelería japonesa gana popularidad en Polanco con bares de autor

Disfruta de la coctelería japonesa en Polanco

Tokoya Nigiri Bar en Polanco presenta una propuesta única de coctelería japonesa con cócteles de autor y maridajes de sushi y sake.

MEXICO CITY , MEXICO, September 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- La coctelería japonesa ha dejado de ser un secreto exclusivo de Tokio y Kioto. En la Ciudad de México, su enfoque en equilibrio y técnica ha encontrado un público creciente, especialmente en zonas como Polanco.

En este contexto surge Tokoya Nigiri Bar, un restaurante ubicado en el Hotel Presidente InterContinental, que combina sushi, sake y cócteles inspirados en Japón. El establecimiento propone una experiencia culinaria que integra sabores tradicionales con influencias contemporáneas, dirigida a quienes buscan una propuesta gastronómica y de mixología especializada.

Tokoya ofrece una carta de cócteles de autor con ingredientes como sake, yuzu, jengibre y whisky japonés. Entre las creaciones destacan:

- Sensei Shinhiro: whisky Toki, Aperol, jarabe de maple y mermelada de naranja.

- Tokyo Ginger: Gin Roku, yuzu, jengibre y aceite de ajonjolí.

- Tsuray: sake, frutos rojos, Aperol, Ancho Reyes y agua mineral.

- Bichi: ron, guayaba, cardamomo, canela y cítricos.

Cada cóctel se diseña para acompañar los nigiris y rolls de la carta, como el Tokoya Roll con salmón, aguacate, anguila y foie gras, o el Soft Shell Roll con jaiba suave tempurizada. La propuesta combina tradición japonesa y técnicas contemporáneas, reflejando la evolución de la coctelería en la CDMX.

Este fenómeno refleja la creciente atención que recibe la coctelería japonesa en la capital mexicana, donde bares y restaurantes experimentales amplían la oferta de experiencias sensoriales basadas en sabores nipones, técnicas precisas y maridajes creativos.

