Recorrido del Chepe: Patrimonio ferroviario y atractivo turístico en el norte de México

El recorrido del chepe, referente turístico del país, conecta a los viajeros con las Barrancas del Cobre y la diversidad cultural de la Sierra Tarahumara.

SAN DIEGO, CA, UNITED STATES, September 15, 2025 / EINPresswire.com / -- El recorrido del chepe se ha consolidado como uno de los trayectos ferroviarios más reconocidos de México. A lo largo de más de 650 kilómetros, el tren une Chihuahua y Los Mochis, atravesando puentes, túneles y montañas que forman parte del sistema de cañones de la Sierra Tarahumara.Desde su inauguración en 1961, el Chepe ha sido una vía de comunicación clave y un atractivo turístico que permite conocer tanto la magnitud de las Barrancas del Cobre como las tradiciones de las comunidades que habitan la región.Estaciones con identidad propiaCada parada del Chepe refleja un aspecto distinto del norte de México. Creel, como Pueblo Mágico, ofrece un entorno cultural y natural destacado; Divisadero cuenta con algunos de los miradores más visitados de las Barrancas del Cobre; mientras que Bahuichivo conecta con Cerocahui, un valle rodeado de montañas y viñedos.Para Eddie Aguilar, especialista de Hoteleus, esta diversidad explica el interés constante en la ruta:“El Chepe no es solo un trayecto en ferrocarril. Es un recorrido que permite descubrir paisajes, cultura viva y la historia de una región que ha sabido conservar sus raíces.”Opciones para diferentes viajerosEl precio de la ruta del tren chepe varía según la temporada y la clase elegida. Mientras el Chepe Express ofrece servicios adaptados al turismo moderno, el Chepe Regional conserva la esencia del transporte tradicional a un costo más accesible.Muchos visitantes complementan el trayecto con hospedajes en pueblos mágicos y excursiones locales, lo que convierte al recorrido en una experiencia personalizada según el interés de cada viajero.Paquetes organizadosPara quienes buscan mayor comodidad, los programas de tour chepe todo incluido integran boletos, hospedaje, traslados y visitas guiadas. Estos paquetes resultan atractivos tanto para familias como para turistas internacionales que desean optimizar su tiempo en la región.Historia y reconocimientoEl Chepe representa también un legado de ingeniería. Su construcción tomó varias décadas y cumplió con el objetivo de conectar el Pacífico con el interior del país. Actualmente, su función trasciende lo ferroviario: es considerado uno de los recorridos turísticos más destacados de América Latina.Los testimonios de viajeros y las menciones en medios internacionales resaltan la puntualidad del servicio, la atención de su personal y la magnitud del entorno natural.Más información disponibleQuienes deseen conocer más sobre las distintas opciones del recorrido del chepe pueden acceder a la información completa y actualizada a través del sitio oficial: https://hoteleus.com/es-mx/tours-barrancas-del-cobre Sobre HoteleusHoteleus es una plataforma especializada en la creación de experiencias de viaje únicas alrededor del mundo. Con un enfoque en calidad, transparencia y acompañamiento, ofrece a los viajeros la posibilidad de descubrir destinos emblemáticos con itinerarios cuidadosamente diseñados.

