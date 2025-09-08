El Chepe Express amplía la experiencia turística en las Barrancas del Cobre

el chepe express - 1 el chepe express - 2 el-chepe-express-1. el-chepe-express-3 el-chepe-express-4

El chepe express, tren de lujo en México, conecta a viajeros con los paisajes de la Sierra Tarahumara y la cultura de las comunidades locales.

LOS ÁNGELES, CA, UNITED STATES, September 8, 2025 / EINPresswire.com / -- El chepe express forma parte de la oferta ferroviaria turística más reconocida de México. Este servicio conecta Chihuahua y Los Mochis, atravesando el sistema de cañones de la Sierra Tarahumara, considerado uno de los más extensos del mundo.Desde su inicio de operaciones, el tren se ha consolidado como una opción destacada para visitantes nacionales e internacionales, que encuentran en esta ruta una forma de combinar transporte, turismo y cultura regional.Evolución de un servicio históricoEl tren chepe tradicional ha cumplido durante décadas con la función de conectar comunidades locales. Con la creación del Chepe Express, se introdujo un servicio adaptado a los viajeros interesados en el turismo cultural y de naturaleza, con vagones modernos, amplias ventanas panorámicas y espacios dedicados a la gastronomía y la convivencia.De acuerdo con Eddie Aguilar, especialista en viajes de Hoteleus:“El Chepe Express permite conocer el norte de México de una forma diferente. Es un recorrido que integra comodidad, historia y contacto con la cultura local en un mismo trayecto.”Itinerarios y estaciones claveEl recorrido del Chepe Express incluye paradas en Divisadero, Creel y Bahuichivo, entre otras. Estas estaciones permiten a los pasajeros acceder a miradores, pueblos mágicos y atractivos turísticos como el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, que cuenta con teleférico y tirolesas.La flexibilidad del itinerario facilita que los viajeros decidan entre realizar el recorrido completo o elegir tramos específicos, complementando la experiencia con hospedajes y excursiones locales.Variedad de serviciosLas diferentes clases en el chepe express ofrecen alternativas que van desde opciones más accesibles hasta servicios de primera categoría. Los pasajeros pueden elegir entre cabinas con diseño contemporáneo, menús inspirados en la cocina regional y áreas de descanso con vistas panorámicas de los cañones.Reconocimiento internacionalDiversos medios especializados en turismo han incluido al Chepe Express entre los recorridos ferroviarios más recomendados de América Latina. Los viajeros destacan la puntualidad, la atención del personal y la riqueza del entorno natural.Más información disponibleQuienes deseen conocer más sobre las distintas opciones y servicios del chepe express pueden acceder a la información completa y actualizada a través del sitio oficial: http://trenchepe.com/ Sobre HoteleusHoteleus es una plataforma especializada en la creación de experiencias de viaje únicas alrededor del mundo. Con un enfoque en calidad, transparencia y acompañamiento, ofrece a los viajeros la posibilidad de descubrir destinos emblemáticos con itinerarios cuidadosamente diseñados.

