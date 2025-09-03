Negociação 24/7 e IA: os Mercados Não Dormem, mas os Investidores Globais Sim

Com NYSE e Nasdaq avançando para negociações quase 24h, o EBC Financial Group destaca as oportunidades e a volatilidade em um mercado que nunca dorme.

A EBC Financial Group observa as principais tendências que estão moldando a volatilidade, a criação de valor e a demanda por informações em tempo real.

UNITED KINGDOM, September 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- O aumento do investimento varejista e a rápida integração da inteligência artificial (IA) estão transformando os mercados financeiros. Com as principais bolsas se preparando para negociações 24/7, o EBC Financial Group destaca as oportunidades e os riscos para os investidores que navegam em um mercado que nunca dorme.

Momento do Varejo Encontra um Mercado Sempre Ativo

Os investidores varejistas agora representam 20–35% do volume diário de negociações nos EUA, Reino Unido e Coreia do Sul, chegando a 40% na Índia e 80% na China. As bolsas estão respondendo a essa tendência expandindo o acesso: em novembro de 2024, a SEC aprovou a negociação noturna na 24X National Exchange, marcando o início de uma mudança mais ampla em direção a mercados contínuos.

Em outubro de 2024, a New York Stock Exchange tornou-se o primeiro grande mercado dos EUA a anunciar planos para negociações noturnas na plataforma NYSE Arca, aproveitando sua liderança no período das 4h às 8h. A Nasdaq também iniciou diálogos com reguladores e provedores de infraestrutura para viabilizar negociações 24 horas por dia, cinco dias por semana, com lançamento planejado para a segunda metade de 2026, sujeito à aprovação.

— O aumento da participação do varejo democratizou os investimentos, mas a negociação 24/7 introduz uma nova realidade — disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd. — Os investidores ganham flexibilidade para operar conforme sua própria agenda, mas também precisam lidar com maior volatilidade e liquidez reduzida fora do horário de pico.

IA como Observadora Constante do Mercado

Enquanto as bolsas estendem seus horários, a IA já eliminou os limites da negociação restrita ao tempo. De algoritmos de high-frequency trading que operam em microssegundos a análises de sentimento impulsionadas por IA que monitoram feeds de notícias globais, a tecnologia permite que os investidores ajam instantaneamente em um ciclo de notícias 24 horas, transformando as normas tradicionais de negociação.

Com previsões de que plataformas habilitadas por IA poderão gerir quase US$ 6 trilhões em ativos até 2027 (fonte: PwC), Barrett explicou:

— A IA garante que os mercados não parem quando os humanos param. O perigo não está apenas na velocidade de reação dos algoritmos, mas em como eles reagem em conjunto, já que uma manchete à meia-noite em Nova York pode desencadear efeitos em cascata na Ásia e na Europa antes mesmo de Wall Street acordar. Essa interconexão exige supervisão maior e proteções mais inteligentes.

Oportunidade e Ansiedade em Medidas Iguais

Os defensores afirmam que a extensão do horário de negociação melhorará a liquidez e a eficiência dos preços, especialmente para investidores globais que antes precisavam operar em horários inconvenientes. No entanto, ainda existem preocupações sobre transparência reduzida em dark pools, spreads mais amplos e o estresse para indivíduos que precisam navegar em mercados sem horário de fechamento.

— A acessibilidade é uma vitória para os investidores, mas acessibilidade sem proteção é perigosa. Não podemos ignorar a ansiedade que os participantes do varejo podem sentir, sabendo que oscilações de preços podem ocorrer a qualquer momento. A IA pode ajudar a monitorar essas mudanças, mas o lado humano do investimento — confiança, segurança e resiliência — deve permanecer intacto — disse Barrett.

Definindo a Próxima Era dos Mercados Globais

A convergência entre negociação 24/7 e IA marca um ponto de virada para as finanças globais. Mercados contínuos prometem maior participação e integração mais rápida de informações, mas também apresentam riscos de flash crashes, liquidez desigual e choques sistêmicos se as salvaguardas não evoluírem na mesma velocidade.

— A questão não é se os mercados 24/7 e a IA definirão a próxima era — eles vão. A questão é se instituições, reguladores e investidores estão preparados para lidar com as consequências. No EBC, estamos comprometidos em promover transparência e educação para que a inovação potencialize, em vez de prejudicar, nossas comunidades de negociação — concluiu Barrett.

Aviso: Este artigo reflete as observações do EBC Financial Group (SVG) LLC e serve apenas como referência. Não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. Negociações em Contratos por Diferença (CFDs) e câmbio (FX) envolvem risco significativo de perda, podendo exceder seu investimento inicial. Antes de negociar, considere cuidadosamente sua situação financeira, objetivos de investimento, experiência e perfil de risco, e consulte um consultor financeiro independente, se necessário, pois o EBC Financial Group e suas entidades globais não se responsabilizam por quaisquer danos decorrentes da utilização destas informações.

###

Sobre a EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/pt/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.