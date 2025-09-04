AddComm kiest voor WoodWing Xtendis als vaste informatiemanagementoplossing

WoodWing logo

ROTTERDAM, NETHERLANDS, September 4, 2025 / EINPresswire.com / -- WoodWing Xtendis , expert in complexe informatie- en documentbeheeroplossingen, kondigt vandaag met trots aan dat AddComm , een Benelux-breed opererende specialist in klantcommunicatie met ca. 150 klanten in zowel de publieke als de private sector, per direct kiest voor WoodWing Xtendis als hun standaard informatiemanagementoplossing.AddComm stopt daarmee met haar eigen documentbeheersysteem en vertrouwt voortaan op het cloud-native platform van Xtendis om organisaties toekomstbestendig te ondersteunen. Deze keuze helpt klanten grip te houden op de explosieve groei van digitale content én op de steeds strengere Europese regelgeving, waaronder de GDPR, de NIS2-richtlijn, de Digital Services Act en DORA.“Kiezen voor sterke technologie als standaardoplossing is cruciaal om klanten toekomstbestendige oplossingen te bieden. We zijn ontzettend blij dat AddComm ons platform heeft omarmd en kijken uit naar de gezamenlijke groei.” (Remko Hoekstra – Sales Director WoodWing Xtendis)Complexiteit groeit, eisen worden zwaarderHybride werken, omnichannel-communicatie en de opkomst van AI-gegenereerde documenten zorgen voor een exponentiële toename van informatie. Waar organisaties vroeger toekwamen met een lokaal DMS, dwingen de recente wetgevingskaders tot strikte controles rond bewaartermijnen, dataminimalisatie en transparante audit-trails. WoodWing Xtendis biedt een schaalbaar cloud-native platform waarmee voor zowel kleinere als grote organisaties alle bestanden veilig kunnen worden opgeslagen, razendsnel teruggevonden én volledig compliant blijven.Waarom Xtendis als standaardoplossing?Xtendis is toonaangevend in complexe documentstromen, flexibel en gebruiksvriendelijk. Het platform integreert met meer dan 100 applicaties en biedt uitbreidbare modules voor onder andere automatische classificatie en anonimisering. Documenten zijn altijd snel vindbaar via één centrale zoekomgeving. Met certificeringen en assuranceverklaringen zoals ISO 27001, ISAE 3402 Type II, NEN 16175 en NEN 7510 garandeert Xtendis informatiebeveiliging op topniveau. Inmiddels verzorgt Xtendis het beheer en de veilige opslag van meer dan 10 miljard documenten.“Bij AddComm willen we ons volledig blijven focussen op klantcommunicatie – van het digitaliseren van klantcommunicatie-processen tot gepersonaliseerde omnichannel-campagnes afgestemd op de ontvanger – zodat de boodschap impact maakt. Door WoodWing Xtendis als onze standaard informatiemanagementoplossing te kiezen, besteden we het specialistische beheer van digitale archieven uit aan een partij die hierin excelleert. Zo creëren we meer ruimte voor innovatie en waarde voor onze klanten.” (Mona Ignacia – Partner Manager AddComm)Kernvoordelen van de keuze voor Xtendis- Schaalbaar en toekomstbestendig – groeit eenvoudig mee met documentvolumes en processen- Risico- en kostenreductie – minder onderhoud, maximale compliance- Snelle integratie – open API’s en connectors verkorten implementatietijd- Ruimte voor innovatie – automatisering van archiefprocessen vrijwaart tijd en budget voor klantgerichte vernieuwingOver WoodWingBij WoodWing bevrijden we organisaties van hun inefficiëntie op het gebied van content en informatie. Al meer dan twee decennia zijn we een baken van innovatie en bieden we oplossingen voor het stroomlijnen van multichannel publicatie-, kwaliteitsbeheer-, digital asset management- en documentbeheerprocessen. Ons productportfolio is geschikt voor alle sectoren en verbetert de efficiëntie van contentcreatie en informatiebeheer. WoodWing Software is een besloten vennootschap (BV) met het hoofdkantoor in Nederland, kantoren in de VS en Maleisië, commerciële medewerkers in LATAM en een wereldwijd partnernetwerk. Het bedrijf is opgericht in 2000 en heeft wereldwijd meer dan 200 medewerkers in dienst.Over AddCommAddComm is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van klantcommunicatie. Met data-gedreven inzichten creëert het bedrijf gepersonaliseerde interacties via print, digitaal en hybride kanalen, zodat organisaties hun klanten op het juiste moment met de juiste boodschap bereiken.

