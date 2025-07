WoodWing benoemt Reinder Repko tot AI Lead

WoodWing logo

AMSTERDAM, NETHERLANDS, July 11, 2025 / EINPresswire.com / -- WoodWing , internationaal leverancier van software voor contentcreatie en -management, publicatieprocessen, documentbeheer en kennismanagement, heeft Reinder Repko benoemd tot AI Lead. In deze nieuwe rol wordt hij verantwoordelijk voor de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) binnen het volledige productportfolio van WoodWing. Daarnaast blijft hij actief in zijn functie als Managing Director van WoodWing Scienta Als AI Lead zal Reinder zich richten op het identificeren, ontwikkelen en implementeren van praktische AI-toepassingen binnen WoodWings softwareproducten en interne processen. Daarbij staat het creëren van een realistische en breed ondersteunde AI-strategie centraal, evenals het bouwen van een cultuur waarin het experimenteren met AI-technologie aangemoedigd, en op den duur vanzelfsprekend wordt.“We geloven sterk in de kracht van AI om onze oplossingen slimmer, sneller en waardevoller te maken,” aldus Ross Paterson, CEO van WoodWing. “Met Reinder als AI Lead geven we onze ambities op het gebied van innovatie en technologie een concrete impuls. Hij koppelt inhoudelijke expertise aan een pragmatische instelling – precies wat we nodig hebben in deze fase.”Reinder Repko heeft zich de afgelopen jaren binnen WoodWing onderscheiden als aanjager van innovatie, met name op het gebied van kennismanagement en digitale transformatie. Hij spreekt regelmatig over AI-ontwikkelingen en schrijft over de impact van technologie op organisaties.“AI heeft het punt bereikt waarop we niet meer hoeven te dromen over de mogelijkheden – we kunnen ze nu realiseren,” geeft Reinder aan. “Bij WoodWing willen we die kansen niet alleen benutten, maar ook begrijpelijk en waardevol maken voor onze klanten. Denk bijvoorbeeld aan lay-out automation (slimme automatisering van opmaakprocessen), zoekfuncties die echt begrijpen wat je bedoelt, en workflows die zichzelf optimaliseren. Mijn rol is om meer van dergelijke toepassingen vanuit de idee-fase naar de markt te brengen.”De benoeming van een dedicated AI Lead onderstreept WoodWings strategische focus op technologische vernieuwing en werkt als katalysator voor verdere bewustwording, kennisdeling en concrete pilotprojecten binnen alle bedrijfsonderdelen.Over WoodWingBij WoodWing bevrijden we organisaties van hun inefficiëntie op het gebied van content en informatie. Al meer dan twee decennia zijn we een baken van innovatie en bieden we oplossingen voor het stroomlijnen van multichannel publicatie-, kwaliteitsbeheer-, digital asset management- en documentbeheerprocessen. Ons productportfolio is geschikt voor alle sectoren en verbetert de efficiëntie van contentcreatie en informatiebeheer. WoodWing Software is een besloten vennootschap (BV) met het hoofdkantoor in Nederland, kantoren in de VS en Maleisië, commerciële medewerkers in LATAM en een wereldwijd partnernetwerk. Het bedrijf is opgericht in 2000 en heeft wereldwijd meer dan 200 medewerkers in dienst.

