Chapulín, restaurante mexicano en Polanco, celebra el mes patrio con reconocimiento internacional

Celebra en un restaurante mexicano

Chapulín, restaurante mexicano en Polanco, celebra el mes patrio con sabores únicos y recibe el Best of Award of Excellence 2025 de Wine Spectator.

MEXICO CITY , MEXICO, September 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- El mes patrio es una de las temporadas más representativas para la gastronomía en la Ciudad de México. Este 2025, los restaurantes de la capital refuerzan su papel en la vida cultural y turística del país, con Chapulín, restaurante mexicano en Polanco, distinguido con el Best of Award of Excellence.

Chapulín: un referente de la gastronomía mexicana en Polanco

Ubicado en el Hotel Presidente InterContinental México, Chapulín se ha consolidado como un restaurante mexicano de referencia en la capital. Su propuesta rescata ingredientes tradicionales del mar y la tierra mexicana, transformándolos en platillos de identidad y alta sofisticación como el chile en nogada, el mole negro con pato y las quesadillas de flor de calabaza.

Con un diseño elegante y un servicio especializado, el restaurante ofrece un espacio que refleja la riqueza cultural del país y se suma a la celebración de septiembre con un enfoque auténtico y distintivo.

Reconocimiento internacional: Best of Award of Excellence 2025

Chapulín recibió el Best of Award of Excellence 2025 (dos copas) de Wine Spectator, distinción que evalúa la diversidad y calidad de su carta de vinos, la profundidad de su cava y la capacidad de maridaje con el menú.

Este logro posiciona al restaurante como un referente en la escena gastronómica internacional y fortalece la presencia de la cocina mexicana en el mundo.

En un mes en el que la Ciudad de México conmemora su historia y tradiciones, Chapulín reafirma su papel como restaurante mexicano de excelencia en Polanco. Con su propuesta culinaria y el reconocimiento internacional obtenido, contribuye a consolidar la gastronomía nacional como un motor cultural y turístico de gran relevancia.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.