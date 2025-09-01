Королевство Саудовская Аравия примет участие в Московской международной книжной ярмарке 2025 года
Королевство Саудовская Аравия примет участие в 38-й Московской международной книжной ярмарке 3–7 сентября 2025 года.MOSCOW, RUSSIA, September 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- Комиссия по литературе, издательскому делу и переводу готовится возглавить
участие Королевства Саудовская Аравия в 38-й Московской международной книжной
ярмарке, которая пройдет с 3 по 7 сентября 2025 года в российской столице. Участие
станет важным шагом в демонстрации динамичного развития культурной сцены
Королевства и его открытости миру.
Генеральный директор Комиссии д-р Абдуллатиф аль-Уасиль отметил, что участие в
ярмарке представляет собой возможность показать современное лицо национальной
культуры, познакомить международную аудиторию с литературными и творческими
талантами Саудовской Аравии, а также открыть новые горизонты сотрудничества в
области литературы, издательского дела и перевода.
В культурной программе примут участие ряд ключевых национальных учреждений,
включая Всемирный центр короля Салмана по арабскому языку, Национальную
библиотеку имени короля Фахда и Министерство по делам ислама, призыва и
наставления. Такое представительство отражает стремление Королевства укреплять
культурные связи с Россией и расширять пространство диалога и обмена знаниями.
Комиссия по литературе, издательскому делу и переводу рассматривает участие в
Московской ярмарке как часть более широкой стратегии по усилению присутствия
Саудовской Аравии на международных культурных площадках. Особое внимание
уделяется поддержке национальных издательств и их выходу на международные
партнёрства, а также продвижению литературного и научного наследия страны. Эти
усилия соответствуют целям «Видения Саудовской Аравии – 2030», в котором
культура играет ключевую роль в развитии общества и международном
сотрудничестве.
Следует отметить, что это уже одиннадцатое участие Королевства в международных
книжных ярмарках в 2025 году. Ранее проведенные мероприятия способствовали
популяризации культурного наследия Саудовской Аравии и закрепили образ
саудовской литературы как моста для диалога и взаимодействия с другими
цивилизациями.
