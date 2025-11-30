Turki Alalshikh, Riyad’da Düzenlenen Arap Müzik Konferansı’na Başkanlık Etti
EINPresswire.com/ -- Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi (GEA) Başkanı Ekselansları Turki Alalshikh, bugün (Cumartesi) Riyad’da düzenlenen Arap Müzik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, konferansın başlatılması fikrinin Arap dünyasındaki sanatsal ve akademik alanların ihtiyaçlarına bir yanıt olarak ortaya çıktığını belirtti. Konferansın; müzik biçimlerini inceleyen araştırmalar sunma, makam ve ritimleri belgeleme ve bunların geliştirilmesine yönelik yolları keşfetme konusunda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Ayrıca Doğu vokal makamlarının iki yıl içinde tamamen belgelenmesi çağrısında bulunarak, bu sürecin İran’daki Doğu makamlarını da kapsayacak şekilde genişlemesinin hem Arap hem de Doğu müzik mirasını zenginleştireceğini ifade etti.
Konuşmasının başında, iki Kutsal Caminin Hadimi Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud’a ve Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman bin Abdülaziz’e; eğlence ve kültür sektörlerine verdikleri sarsılmaz destekten ve özellikle bilgi gelişimini ilerletme ile Krallığın sanatsal ve kültürel ekosistemini geliştirme yönündeki özel ilgilerinden dolayı en yüksek şükranlarını sundu. Ayrıca Kültür Bakanı Prens Badr bin Abdullah bin Farhan’a, kültür sektörünün geliştirilmesindeki önemli çabaları ve Suudi kimliğini güçlendiren, yaratıcılık için yeni alanlar açan girişimlere verdiği sürekli destek için teşekkür etti.
Ekselansları, Doğu vokal makamlarının ortak bir bilimsel yöntemle belgelenmesi, görüntülenmesi ve kaydedilmesi için müzik alanında faaliyet gösteren tüm kurumlar arasında tam koordinasyon ve entegrasyon sağlanmasının önemine dikkat çekerek, bu çalışmanın desteklenmesi için “Merwas Stüdyosu”nun gelişmiş imkanlarından yararlanılması gerektiğini belirtti. Ayrıca akademik ihtiyaçları karşılayacak ve gelecek nesilleri yetiştirecek özel bir müzik eğitimi kurumunun kurulmasının gerekliliğini vurguladı.
Bu projenin nihai hedefinin, ortaya çıkacak bulguların ve çıktılarının dünyanın her yerindeki müzik enstitülerine ulaşması olduğunu, böylece Arap müziğinin küresel varlığının güçleneceğini ve uluslararası akademik referansların bir parçası hâline geleceğini belirtti. Alalshikh, bu alanda Arap birliğinin önemine işaret ederek, “Biz bir bütünüz. Riyad ve tüm Arap başkentleri sanatın başkentleridir.” ifadesiyle ortak çalışmaların başarının anahtarı olduğunu vurguladı.
“Sanatçıların Sanatçısı” olarak anılan Muhammed Abdu’ya teşekkür eden Alalshikh, Abdu’nun orkestrasındaki müzisyenlerin %50’sinin Suudi olduğunu belirterek bunun Suudi yeteneklerinin bu alandaki gelişimini gösteren önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Konferansın, Arap müzik mirasının korunması, uzmanların ve araştırmacıların bir araya getirilmesiyle nesiller arası bağ kurulması ve Arap müzik kimliğinin belgelenmesine yönelik akademik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir bilimsel adım olduğunu söyledi.
Konferansa Arap dünyasının dört bir yanından katılan uzmanlara, araştırmacılara ve müzik meraklılarına teşekkür ederek, onların varlığının bu alanın ilerletilmesine yönelik ortak bir taahhüdü yansıttığını ifade etti. Konferansın temel amacının araştırmacılara hizmet edecek, Arap müzik mirasını koruyacak ve Arap ülkeleri arasında ortak çalışmalara daha geniş ufuklar açacak pratik çıktılar üretmek olduğunu belirtti.
Ekselansları ayrıca, Krallık içindeki sektörlerin entegrasyonunun önemine değinerek, yürütülen çalışmaların tek bir kurum tarafından değil, çeşitli kurumların yakın iş birliğiyle gerçekleştirildiğini; her kurumun diğerini tamamlayarak sonuçların niteliğini ve derinliğini artırdığını söyledi. Geçmiş deneyimlerin büyük projelerin yalnızca birleşik çabalarla hayata geçebildiğini kanıtladığını ekledi. Konferansın, Kültür Bakanlığı ile GEA arasındaki iş birliği sayesinde mümkün olduğunu ve bu iş birliğinin Krallığın kültürel ve müzikal alanlardaki bölgesel ve küresel varlığını güçlendiren geniş bilimsel ufuklar açtığını belirtti.
Konuşmasının sonunda, katılımcı ülkelerden gelen komite başkanlarının sunduğu tavsiye ve görüşleri dikkatle dinlediğini, tüm önerilerin ortak hedeflere ulaşmak ve Arap ülkelerinin müzikal belgeleme alanındaki çabalarını desteklemek amacıyla titizlikle değerlendirileceğini ifade etti. Konferansa katılan tüm komitelere, araştırmacılara ve uzmanlara teşekkür ederek bu önemli bilimsel girişime yaptıkları katkıları takdir etti ve sonraki aşamalarda çabalarını destekleyeceğini belirtti.
Sekiz ay boyunca Arap ülkeleri ile Türkiye’yi temsil eden komiteler tarafından yürütülen çalışmaların ardından, Riyad’daki Arap Müzik Konferansı; Arap müzik mirasının korunmasını, geliştirilmesini ve Arap dünyasında araştırma ile belgeleme çalışmalarının güçlendirilmesini amaçlayan kapsamlı tavsiyeler yayımladı. Bu tavsiyeler; makamların, ritimlerin ve Arap müzik çalgılarının daha ileri bir geleceğini öngören birleşik bir müzikal vizyon çerçevesinde oluşturuldu ve Arap müziğinin küresel konumunu güçlendirecek uyumlu bilimsel çıktılar hedefledi.
Tavsiyelerde; makamların, ritimlerin ve müzik enstrümanlarının bilimsel yöntemlerle belgelenmesini sağlayacak kapsamlı bir Arap projesinin başlatılması gerektiği vurgulandı. Bu kapsam; nota yazımı, analiz, saha araştırmaları, tarihî kaynaklara başvuru, sözlü mirasın korunması ve geleneksel ile modern ezgilerin yeniden kaydedilmesi gibi unsurları içeriyor. Ayrıca açık elektronik kütüphaneler, makam ve ritimlere yönelik etkileşimli eğitim platformları ve yazılı, işitsel ve görsel içeriklere kolay erişim sağlayacak mobil uygulamaları içeren modern dijital ekosistemlerin kurulması gerektiği belirtildi. Geleneksel ve çağdaş müzik eserlerinin yüksek kaliteli ses ve görüntü formatlarında kaydedilmesi ve araştırmacılar ile öğrenciler için onaylı referans modeller sunulması önerildi.
Konferans ayrıca Arap Müzik Bilimleri ve Sanatları Akademisi adıyla yüksek düzeyde bir akademik kurum kurulmasını tavsiye etti. Bu kurum; Arap müziğine ilişkin akademik müfredatları geliştirmeyi, makam ve ritim araştırmalarını güçlendirmeyi, genç araştırmacıları desteklemeyi ve Arap müziğini çağdaş bilimsel standartlarla ilişkilendirirken özgün kimliğini korumayı amaçlayacak. Ayrıca Arap müzik mirasının tüm ekolleriyle eğitim müfredatına dahil edilmesi; ritimlerin, ses sistemlerinin ve yerel enstrümanların okullarda, enstitülerde ve eğitim merkezlerinde öğretilmesi gerektiği belirtildi.
Tavsiyeler arasında ayrıca müzik düşüncesi alanında en iyi araştırma veya kitap için yıllık bir Arap ödülü oluşturulması, Arap müziğine katkı sağlayan isimlerin onurlandırılması, müzik yazmalarının tahkiki ve geleneksel müzik biçimleri, enstrümanlar ve icra yöntemlerinin akademik olarak incelenmesinin teşvik edilmesi yer aldı. Arap dünyasının farklı bölgelerinde nadir müzik eserlerinin kaydedilmesi ve tarihî kayıtları içeren geniş bir müzikal arşiv oluşturulması da tavsiyeler arasında yer aldı.
Tavsiyelerde ayrıca belgeleme çalışmalarının sürekli gözden geçirilmesi, eksikliklerin giderilmesi, bilimsel kalitenin artırılması, Arap ülkeleri arasında uzmanlık alışverişinin teşvik edilmesi ve ortak araştırma projelerine sürdürülebilir destek sağlanması gerektiği vurgulandı. Bu bütüncül tavsiyelerle konferans, Arap müzik mirasını; doğru belgeleme, kurumsal gelişim, eğitim, araştırma ve dijital dönüşüm temelinde sürdürülebilir bir bilimsel ve kültürel proje olarak ele alan yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor.
Arap kimliğini akademik metodolojiyle birleştiren ilk kapsamlı bilimsel platform olan konferans, makamlar ve ritimler için birleşik bir Arap referansı oluşturmayı ve müzik sanatlarını modern araştırma çerçeveleri içinde belgelemeyi amaçlıyor. Konferansa, müzisyen ve araştırmacı Dr. Bassam bin Ghazi Al-Balushi başkanlığındaki Yüksek Komite ile Arap ülkelerinin tümünü temsil eden komiteler ve seçkin akademisyenler katılıyor. Bu yapı, konferansın kapsayıcılığını ve geniş akademik kapsamını yansıtıyor.
Araştırma metodolojisi; müzikal performansların kendi topluluk kaynaklarından toplanması için saha ziyaretlerini, bu performansların ses ve nota formatında belgelenmesini, ayrıca 1932 Kahire Konferansı’nda ortaya konan tarihî terminoloji ve kavramların güncellenmesini içeriyor. Suudi komitesi ise Krallıktaki yerel müzik sanatlarının belgelenmesinde merkezi bir rol üstleniyor. Bu çalışmalar kapsamında doğrudan yerel icracılardan derlenen 14 Hicazi makamı ve 160’tan fazla Suudi ritmi kayıt altına alınmış olup bu başarı, Krallığın müzikal mirasının zenginliğini ve çeşitliliğini gösteren önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.
