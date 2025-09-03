Aecooly präsentiert innovatives CamperKit und Hochgeschwindigkeits-Aero-Fans auf der IFA Berlin

GERMANY, September 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Aecooly freut sich, seine Teilnahme am IFA Media Event am Donnerstag, den 4. September 2025, von 18:00–21:00 Uhr MESZ im Messegelände Berlin – Südeingangshalle anzukündigen. Besucher finden Aecooly am Tisch Nr. 38, wo das Unternehmen das CamperKit und die Aero Fans vorstellt. Im Anschluss an das Media Event wird Aecooly vom 5.–9. September 2025 auf der IFA-Ausstellung am Stand H6.2-103 in Halle 6.2b vertreten sein.Das CamperKit wurde für Reisende, Vanlife-Fans und Outdoor-Enthusiasten entwickelt. Mit mehr als 10 austauschbaren Modulen in einem kompakten Set vereint es Mobilität und Vielseitigkeit, um unterschiedlichste Camping-Bedürfnisse abzudecken. So bleiben Nutzer stets gut ausgestattet und komfortabel – egal wohin die Reise führt.Hauptmerkmale:Modulares Design mit 10+ Modulen: Beinhaltet Ventilatoren, Lichter, Lichtbogen-Feuerzeug, Pumpen u. v. m. – anpassbar an verschiedene Outdoor-Szenarien.Magnetisches Quick-Connect-System: Schnelles, einfaches und sicheres Anbringen der Module am Smart Controller.Smart Controller mit integriertem 25,9-Wh-Akku: Zentrale Stromversorgung und Steuerung für alle Module.Leichtgewichtig & platzsparend: Ersetzt mehrere Campinggeräte durch eine kompakte All-in-One-Lösung.Entdecken Sie die Aero-Serie – drei leistungsstarke Handventilatoren: Aero, Aero Pro und Aero Ultra. Sie bieten starke Kühlung in einem eleganten, tragbaren Format – ideal für den Alltag, auf Reisen oder Outdoor-Aktivitäten. Als Gewinner des iF Design Award 2025 und des Red Dot Award 2025 vereint die Aero-Serie Innovation mit preisgekröntem Design.Hauptmerkmale:Ultraschnelle Leistung: Starker Luftstrom für sofortige Abkühlung.Leicht & tragbar: Einfach mitzunehmen und zu bedienen.Langlebiger Akku: Zuverlässiger Betrieb mit langer Laufzeit pro Ladung.Ergonomisches Design: Bequemer Griff für mühelosen Einsatz.ASSETSAlle Bildmaterialien zu den Produkten von Aecooly finden Sie unter diesem Link KONTAKTFür weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter marketing@aecooly.com.ÜBER AECOOLYAecooly ist ein engagiertes Team, das innovative Outdoor-Geräte entwickelt. Wir kombinieren Ästhetik und Funktionalität, nutzen modernste Technologien und kreatives Design, um stilvolle Handventilatoren und vielseitige Outdoor-Ausrüstung zu schaffen. Unsere Mission ist es, Nutzern ein erfrischendes, natürliches Kühlungserlebnis zu bieten – mit Produkten, die optisch überzeugen und praktisch sind. Mit Aecooly wird jeder Tag durch Innovation bereichert – für Komfort und Freude in jedem Moment. Wo auch immer das Leben Sie hinführt: Aecooly begleitet Sie und macht jedes Abenteuer cool und mühelos.

