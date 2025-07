JSAUX เปิดตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับ Switch 2 ที่รองรับเกม Super Mario Party Jamboree

THAILAND, July 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Super Mario Party Jamboree เวอร์ชันสำหรับ Nintendo Switch 2 มีกำหนดวางจำหน่ายภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่เกมแนวแอคชันอย่าง Wild Hearts S ก็เตรียมเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ เกมทั้งสองรองรับการเล่นแบบหลายคนและการควบคุมต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่มีความสะดวกและเหมาะสมยิ่งขึ้น JSAUX ได้เปิดตัวอุปกรณ์เสริมใหม่หลายรายการสำหรับ Switch 2 ครอบคลุมการปกป้อง การจัดเก็บ และการพกพา โดยมีผลิตภัณฑ์หลักดังนี้:เคสแบบแยกชิ้นน้ำหนักเบา ผลิตจากวัสดุกันรอยขีดข่วน ออกแบบให้เข้ากับรูปทรงของเครื่องอย่างพอดี ให้การจับถือที่มั่นคงแม้ในช่วงการแข่งขันที่เข้มข้น เหมาะสำหรับทั้งเกม Super Mario Party Jamboree ที่ต้องถือเครื่องนาน ๆ และการผจญภัยใน Wild Hearts S ที่ต้องอาศัยการควบคุมแม่นยำและทนทานต่อการใช้งานกระเป๋าจัดเก็บขนาดใหญ่ มาพร้อมช่องจัดระเบียบแบบแยกส่วน สามารถใส่ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม ที่ชาร์จ และแม้แต่เครื่องพกพาอีกหนึ่งเครื่อง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพกพาไปเล่นเกม Super Mario Party Jamboree กับเพื่อน ๆ หรือการเดินทางไกลในโลกของ Wild Hearts S เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์อุปกรณ์ทั้งหมดข้างต้นมีวางจำหน่ายผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ JSAUX โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะการเล่นของตนติดต่อสอบถามหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่อีเมล:marketing@jsaux.comเกี่ยวกับ JSAUXJSAUX เป็นแบรนด์ชั้นนำที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและคุณภาพ ปัจจุบันให้บริการลูกค้ามากกว่า 20 ล้านคนในกว่า 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกตั้งแต่ปี 2016 ผลิตภัณฑ์ของ JSAUX หลายรายการที่วางจำหน่ายบน Amazon ได้รับการจัดอันดับเป็น “#1 Best Seller” และติดอันดับยอดนิยมในหลากหลายหมวดหมู่ ทำให้แบรนด์สามารถสร้างชื่อเสียงและสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และติดอันดับ Top 100 แบรนด์จีนบน Amazonในปี 2022 JSAUX ได้ขยายสู่ตลาดอุปกรณ์เสริมสำหรับเกม และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2023 และ 2024 ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่สำหรับ Steam Deck ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันสองปี ด้วยศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม คุณภาพที่เชื่อถือได้ ห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรง และกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผู้ใช้งาน JSAUX จึงสามารถพัฒนาอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายสำหรับเกมคอนโซลรุ่นใหม่ เช่น ROG Ally, ROG Ally X, Legion Go และ Nintendo Switch รุ่นถัดไปที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงหลัง JSAUX ยังได้รุกเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น “FlipGo” จอมอนิเตอร์แบบพกพาโครงสร้างสองชั้น ซึ่งได้รับรางวัล iF Design Award และ Red Dot Design Award รวมถึงสามารถระดมทุนได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ บนแพลตฟอร์ม Kickstarter นอกจากนี้ JSAUX ยังร่วมมือกับ Bitmo Lab เปิดตัวเคสสำหรับ iPhone 15 และ 16 Pro โดยนำความเชี่ยวชาญจากโลกของเกมไปต่อยอดในตลาดอื่น ๆ อีกด้วย

