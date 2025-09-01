NEUES RANGE EXTENDER KONZEPT VON US-START-UP WIRD BEV VERKAEUFE ANKURBELN
US Start-up Ingenev bietet voll in BEV integrierbaren Range Extender an, um den Übergang zu reinen EV für OEM und Verbraucher zu beschleunigen
Die Entwicklung dieses neuen Kombination aus klein bauendem Verbrenner und Batterie ist das Ergebnis von 2 Jahren R&D, die in 2025 zur Go-to-Market-Entscheidung geführt haben. Volker Kaese, als zukünftiger CEO von Ingenev Mobility, stellt fast, dass: "Der INGENEV Powertrain ist so einfach für OEM umzusetzen, weil er schlank und kostengünstig so entwickelt wurde, um ihn einfach in vorhandene BEV Architekturen zu integrieren. Dies ist der große Vorteil gegenüber parallelen Hybriden, die idR auch Zusatzbauraum und -kosten verursachen".
Ingenev ist am Anfang, das Konzept in verschiedene Applikationen auszurollen. Das Seed Funding hat aber zu überzeugenden Automobil-Konzepten geführt, so dass jetzt eine Europäische Verkaufsniederlassung gegründet worden ist. Reeza Zarook, CEO of Ingenev Global Holdings, Chicago sieht “ein deutliches Interesse bei den OEM am INGEN. Wir glauben, dass diese Nachfrage unseren Anspruch unterstreicht, den Übergang zu reinen EV für OEM und Verbraucher zu beschleunigen. Wir sind stolz darauf, auf der IAA Mobility in München unsere Weltpremiere zu feiern.
Ingenev ist vom 09. Bis 12. September auf der IAA, Halle A3, Booth A0010 und freut sich darauf, Fachbesuchern die Technologie vorzuführen.
Über uns
Ingenev ist ein Hybrid Powertrain Start-up, das für verschiedene Industrien patentierte Range Extender Lösungen anbietet. Diese werden z.B. für BEV die Reichenweitenangst und Ladesäulenpanik maßgeblich reduzieren. Die patentierte INGENEV Lösung wird Automobilherstellern die Möglichkeit eröffnen zuverlässigere, kostengünstigere und saubere Lösungen anzubieten, während in parallel der gleiche patentierte Ansatz für stationäre Datacenter für Co-Lo’s & Hyperscalers realisiert wird. Ingenev’s Mission ist es die Anforderungen der Kunden partnerschaftlich zu erfüllen, indem wir diese Brückentechnologie zur Verfügung stellen, um die Transformation zu grünen Energien voranzutreiben und den globalen Klimaschutz voranzutreiben.
