NEUES RANGE EXTENDER KONZEPT VON US-START-UP WIRD BEV VERKAEUFE ANKURBELN

Der INGEN Hybrid Range Extender

US Start-up Ingenev bietet voll in BEV integrierbaren Range Extender an, um den Übergang zu reinen EV für OEM und Verbraucher zu beschleunigen

Der INGENEV Powertrain ist so einfach für OEM umzusetzen, weil er schlank und kostengünstig so entwickelt wurde, um ihn einfach in vorhandene BEV Architekturen zu integrieren.” — Dr. Volker Kaese

CHICAGO, IL, UNITED STATES, September 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Das Mobility Start-up Ingenev (INGEN: benannt nach der Abkürzung aus Intergrierter Generator) hat die wesentliche Komponente fuer einen seriellen Hybrid-Powertrain neu entwickelt. Ingenevs Mission, mit Sitz in Chicago, IL, USA, ist den Verkaufen von BEV zusätzlichen Schub zu verschaffen und mit ihrer Technologie, die BEV-Industrie maßgeblich zu verändern. Der Integrierte Generator besteht aus einem kleinen, niedrig bauenden Verbrennungsmotor, der sich in den Batterietrog von PKW integrieren lässt. Der INGEN lädt die Batterie während der Fahrt auf, während die Batterie das Auto antreibt – ein klassischer, serieller Hybrid. Reichweitenangst und Ladensauelenpanik sind die zwei großen Hemmnisse gegen eine flächendeckende Verbreitung von BEV – die INGEN Lösung zielt genau darauf ab: mehr Reichweite und Unabhängigkeit von Landesteilen durch den eingebauten Range-Extender. Der Verbrenner des Range Extender kann mit Benzin, Diesel, CNG oder später mit Wasserstoff betrieben werden.Die Entwicklung dieses neuen Kombination aus klein bauendem Verbrenner und Batterie ist das Ergebnis von 2 Jahren R&D, die in 2025 zur Go-to-Market-Entscheidung geführt haben. Volker Kaese, als zukünftiger CEO von Ingenev Mobility, stellt fast, dass: "Der INGENEV Powertrain ist so einfach für OEM umzusetzen, weil er schlank und kostengünstig so entwickelt wurde, um ihn einfach in vorhandene BEV Architekturen zu integrieren. Dies ist der große Vorteil gegenüber parallelen Hybriden, die idR auch Zusatzbauraum und -kosten verursachen".Ingenev ist am Anfang, das Konzept in verschiedene Applikationen auszurollen. Das Seed Funding hat aber zu überzeugenden Automobil-Konzepten geführt, so dass jetzt eine Europäische Verkaufsniederlassung gegründet worden ist. Reeza Zarook, CEO of Ingenev Global Holdings, Chicago sieht “ein deutliches Interesse bei den OEM am INGEN. Wir glauben, dass diese Nachfrage unseren Anspruch unterstreicht, den Übergang zu reinen EV für OEM und Verbraucher zu beschleunigen. Wir sind stolz darauf, auf der IAA Mobility in München unsere Weltpremiere zu feiern.Ingenev ist vom 09. Bis 12. September auf der IAA, Halle A3, Booth A0010 und freut sich darauf, Fachbesuchern die Technologie vorzuführen.Über unsIngenev ist ein Hybrid Powertrain Start-up, das für verschiedene Industrien patentierte Range Extender Lösungen anbietet. Diese werden z.B. für BEV die Reichenweitenangst und Ladesäulenpanik maßgeblich reduzieren. Die patentierte INGENEV Lösung wird Automobilherstellern die Möglichkeit eröffnen zuverlässigere, kostengünstigere und saubere Lösungen anzubieten, während in parallel der gleiche patentierte Ansatz für stationäre Datacenter für Co-Lo’s & Hyperscalers realisiert wird. Ingenev’s Mission ist es die Anforderungen der Kunden partnerschaftlich zu erfüllen, indem wir diese Brückentechnologie zur Verfügung stellen, um die Transformation zu grünen Energien voranzutreiben und den globalen Klimaschutz voranzutreiben.

