Prestige-reiche Wiener Opern- und Kunstlied-Meisterklasse im Franz-Schubert-Konservatorium

Perform in Vienna-audition Diana Elizabeth Martinovich-Mezzo-Sopranistin und Projektleiterin Boris Martinovich als Don Giovanni -Wiener Staatsoper

„Wir verstehen, dass der/die moderne/n Opernsänger/in mehr als nur eine schöne Stimme braucht – er/sie braucht das Know-how, um eine erfolgreiche Karriere aufzubauen“” — Diana Elizabeth Martinovich

WIEN, AUSTRIA, AUSTRIA, August 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Vom 20. bis 26. Oktober 2025 findet im renommierten Wiener Franz-Schubert-Konservatorium eine intensive Opern- und Kunstlied-Meisterklasse statt. Die Veranstaltung bietet Sängerinnen und Sängern aller Niveaus eine einzigartige Gelegenheit zur Verfeinerung ihrer Gesangstechnik, zum Ausbau ihrer Karrierekompetenzen und zur Präsentation ihres Talents auf professioneller Bühne.

Das Programm geht über traditionelle Gesangsausbildung hinaus. Diana Elizabeth Martinovich, Projektleiterin und Fakultätsmitglied, erklärt: „Moderne Opernsänger benötigen neben einer ausdrucksstarken Stimme auch fundiertes Wissen für den Aufbau einer erfolgreichen Karriere.“ Das Programm vermittelt daher gezielt die notwendigen Werkzeuge für den Erfolg im wettbewerbsintensiven Markt.

Die Meisterklasse umfasst Einzelunterricht bei renommierten Dozenten wie dem weltbekannten Bassbariton Boris Martinovich (www.boris-martinovich.org) der gefeierten Mezzo-Sopranistin Diana Elizabeth Martinovich und Sopranistin Christiana Serafim de Ocampo. Ergänzt wird dies durch Workshops zu folgenden Schwerpunkten:

Karriereentwicklung: Die Teilnehmer erlernen Strategien zum Aufbau eines professionellen Netzwerks und zur Gestaltung eines nachhaltigen Karrierewegs in der Musikbranche. Boris Martinovich betont: „Viele Sängerinnen und Sänger haben Schwierigkeiten mit der geschäftlichen Seite. Wir bieten hier Klarheit und Orientierung.“

Marketing & Eigenpromotion: Es werden effektive Marketingstrategien, inklusive Social-Media-Management, vermittelt, um die individuellen Talente gezielt zu präsentieren und eine starke Online-Präsenz aufzubauen. Diana Elizabeth Martinovich ergänzt: „Eigenpromotion ist heute unerlässlich. Dieses Programm vermittelt die notwendigen Fähigkeiten für eine erfolgreiche Selbstvermarktung.“

Vorbereitung auf Vorsingen: Die Teilnehmer werden intensiv auf Vorsingen vorbereitet, von der Repertoireauswahl bis hin zur Bühnenpräsenz und dem Umgang mit Nervosität.

Zwei große Galakonzerte: Die Meisterklasse gipfelt in zwei Galakonzerten im Franz-Schubert-Konservatorium, die den Teilnehmern wertvolle Bühnenerfahrung und Auftrittsmöglichkeiten bieten. Boris Martinovich unterstreicht: „Diese Konzerte stärken das Selbstvertrauen und erhöhen die Sichtbarkeit.“

Zusätzlich bietet die Meisterklasse persönliches Feedback, Meisterkurse in Interpretation und Aussprache sowie die Möglichkeit, Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern und Universitäten zu knüpfen. Die Teilnehmenden profitieren zudem von der einmaligen kulturellen Atmosphäre Wiens.

Zielgruppe:

Die Meisterklasse richtet sich an Opern- und Kunstliedsänger aller Niveaus – von erfahrenen Profis bis zu Nachwuchstalenten.

Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.boris-martinovich.org/vienna-workshop oder per E-Mail an info@boris-martinovich.org (Lebenslauf und Video).

Kontakt:

Jeremy Martin PR & Marketing

info@boris-martinovich.org

https://www.boris-martinovich.org

