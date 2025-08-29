Biosecurity Fundamentals for Small Livestock Operations in Oregon
Backyard livestock ownership is popular across Oregon, from the coast to the high desert. Whether you raise chickens, goats, pigs, or other livestock, protecting your animals from disease is vital. It is important to remember that whether you own one or many animals, practicing good biosecurity is essential. Biosecurity helps prevent illness, reduce veterinary costs, and safeguard the state’s broader agricultural community.
Here are 7 key biosecurity practices tailored for Oregon livestock owners:
- Separate New or Returning Animals: Separate new or returning animals from the rest of your animals for at least 30 days to ensure they don’t start showing signs of illness before introducing them to the rest of your farm. This is especially important after county fairs, 4-H events, or livestock auctions where your animal(s) may have been exposed to disease.
- Limit Visitors and Movement: Oregon’s active farming community means people often visit multiple properties, fairs, and animal exhibits. Ask visitors to your property, who may have been around other animals, to wash hands and wear clean clothes and boots. Provide disinfectant footbaths or boot covers for visitors to use at entry points to animal areas.
- Maintain Clean Housing and Equipment: Oregon’s wet climate, especially west of the Cascades, can foster bacteria and parasites. Clean pens, coops, and tools regularly. Keep bedding dry and replace it often.
- Protect Feed and Water: Store feed in sealed containers to deter rodents, raccoons, and other wildlife. Use raised feeders and clean water sources to prevent contamination, especially during rainy seasons.
- Control Wildlife and Pests: Oregon’s abundant wildlife including deer, coyotes, and wild birds can carry diseases. Secure fencing, netting, and rodent control are critical to prevent disease transmission.
- Monitor for Signs of Disease: Small livestock operations are at risk of various animal disease threats. There are routine disease risks that occur daily, but there are also high-consequence diseases—such as Avian Influenza, Rabbit Hemorrhagic Disease Virus, and Equine Herpesvirus—that pose significant threats and require heightened awareness and response. Monitor animals’ health closely for signs such as: poor appetite, looking limp or depressed, or behaving differently in any way. Consult your veterinarian or call the Oregon Department of Agriculture (ODA) Animal Health Hotline at (503-986-4711) if unusual signs of illness are observed or sudden death of livestock occurs. For more information about animal diseases that are monitored or reportable in Oregon, click here.
- Stay Informed: Stay up to date with alerts from the ODA; guidance is provided on emerging animal diseases and local outbreaks.
By practicing strong biosecurity, Oregon livestock owners can protect their animals, their neighbors' animal populations, and the state’s agricultural economy. Prevention is always easier and more affordable than treatment.
La propiedad de ganado de traspatio es popular en todo Oregón, desde la costa hasta el desierto alto. Ya sea que críe pollos, cabras, cerdos u otro ganado, proteger a sus animales de enfermedades es vital. Es importante recordar que, ya sea que tenga uno o varios animales, practicar una buena bioseguridad es esencial. La bioseguridad ayuda a prevenir enfermedades, reducir los costos veterinarios y salvaguardar a la comunidad agrícola más amplia del estado.
Aquí hay 7 prácticas clave de bioseguridad diseñadas para los propietarios de ganado de Oregón:
- Separe a los animales nuevos o que regresan: Separe a los animales nuevos o que regresan del resto de sus animales durante al menos 30 días para asegurarse de que no comiencen a mostrar signos de enfermedad antes de presentarlos al resto de su granja. Esto es especialmente importante después de las ferias del condado, los eventos 4-H o las subastas de ganado donde sus animales pueden haber estado expuestosa enfermedades.
- Limitar los visitantes y el movimiento: La activa comunidad agrícola de Oregón significa que las personas a menudo visitan múltiples propiedades, ferias y exhibiciones de animales. Pídales a los visitantes de su propiedad, que pueden haber estado cerca de otros animales, que se laven las manos y usen ropa y botas limpias. Proporcione baños de pies desinfectantes o cubrebotas para que los visitantes los usen en los puntos de entrada a las áreas de animales.
- Mantener limpias las viviendas y el equipo: El clima húmedo de Oregón, especialmente al oeste de las Cascadas, puede fomentar bacterias y parásitos. Limpie los corrales, gallineros y herramientas con regularidad. Mantenga las camas seca y reemplácela con frecuencia.
- Proteja el alimento y el agua: Almacene el alimento en recipientes sellados para disuadir a roedores, mapaches y otros animales salvajes. Use comederos elevados y fuentes de agua limpia para evitar la contaminación, especialmente durante las temporadas de lluvias.
- Controle la vida silvestre y las plagas: La abundante vida silvestre de Oregón, incluidos ciervos, coyotes y aves silvestres, puede transmitir enfermedades. Las cercas seguras, las redes y el control de roedores son fundamentales para prevenir la transmisión de enfermedades.
- Vigile los signos de enfermedad: Las pequeñas explotaciones ganaderas corren el riesgo de sufrir diversas amenazas de enfermedades animales. Existen riesgos de enfermedades rutinarias que ocurren a diario, pero también hay enfermedades de altas consecuencias, como la influenza aviar, el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo y el herpesvirus equino, que representan amenazas significativas y requieren una mayor conciencia y respuesta. Supervise de cerca la salud de los animales para detectar signos como: falta de apetito, aspecto flácido o deprimido, o comportarse de manera diferente de alguna manera. Consulte a su veterinario o llame a la línea directa de salud animal del Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) al (503-986-4711) si se observan signos inusuales de enfermedad o se produce la muerte súbita del ganado. Para obtener más información sobre las enfermedades animales que se monitorean o notifican en Oregón, haga clic aquí.
- Manténgase informado: Manténgase al día con las alertas de la ODA para obtener orientación sobre enfermedades animales emergentes y brotes locales.
Al practicar una fuerte bioseguridad, los propietarios de ganado de Oregón pueden proteger a sus animales, las poblaciones de animales de sus vecinos y la economía agrícola del estado. La prevención siempre es más fácil y asequible que el tratamiento.
