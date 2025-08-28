Blockchain Sports Ecosystemが 日本でスポーツWeb3プラットフォームを 拡大する次第、ATLAトークンが20ドルに到達
Atletaは、スポーツ業界のデータ管理ニーズをサポートするために設計されたモジュラーL1ブロックチェーンであり、ファンエンゲージメント、デジタル資産、アスリートスマートコントラクトなどの消費者向け体験を可能にします。Atletaは、安全でマルチレイヤーのネットワークであり、Web3製品とサービスをホストし、複数の金融および組織的操作を可能にするように構築されています。
AtletaブロックチェーンのネイティブトークンであるATLAは、スマートコントラクトの展開、RWAのデジタル化、ステーキング、DeFiインフラストラクチャ、およびサッカーデジタルカードマーケットプレイスなどAtletaの拡大する製品群全体にわたる重要な機能を支えることでエコシステム全体を支えています。
ATLAの立ち上げの成功は、Blockchain Sports Ecosystemの急速な成長というより広い物語の一部です。これは、最先端のAI、ブロックチェーン、およびVR技術をサッカータレント開発に統合するグローバルなイニシアチブです。
このエコシステムはすでにブラジルの3つの都市—リオデジャネイロ、アコピアラ、ソブラル—に3つの現代的なサッカーアカデミーを設立しています。これらのアカデミーは、若い才能をスカウトし育成することに焦点を当てており、高度なAI駆動のパフォーマンスデータ分析とオンチェーン検証を使用して透明な選手デジタルパスポートを作成しています。Atletaブロックチェーン機能と従来のトレーニング環境およびスポーツIoTを統合することで、このプロジェクトはアスリートパフォーマンスの公正な評価を確保し、サッカースカウティングを大幅に簡素化しています。
全国大会で選ばれた600人以上の若い選手がアカデミーに参加し、プロのコーチやエジミウソンなどのブラジルサッカー界のレジェンドの指導の下でトレーニングを受けています。ブロックチェーンスポーツアカデミーの選手たちはすでにプロのヨーロッパサッカーチームへの移籍を果たしています。ポジティブな結果と社会的影響を示したこのプロジェクトは、ブラジル政府の支援を得ています。
上記の基盤の上に、Blockchain Sports Ecosystemは、スカウティング、アスリート育成、ファンエンゲージメントを変革するために設計されたFootUnionアプリを立ち上げました。FootUnionはスポーツマンシップを促進し、才能開発をより可視化するために設計されたソーシャルメディアプラットフォームです。このアプリを使用して、何百万もの若い選手が世界中のサッカーコミュニティとつながり、自分のサッカーのハイライトを共有できます。FootUnionでは、どんな選手でも自分のスキルを披露する動画を投稿でき、プロジェクトの選手マーケットプレイスに参加する機会が与えられます。
FootUnionアプリは、AI駆動の選手分析プラットフォームやそのマーケットプレイスなど、他のブロックチェーンスポーツエコシステム製品と密接に関連しています。特別に訓練された選手分析AIは、若いサッカー選手がFootUnionに投稿する素材を常に整理します。このAIは、ペース、ドリブル、パス、防御、シュートなどの重要な選手指標を分析します。
能力が際立つ選手は、そのアカウントがBlockchain Sports Ecosystemのスカウトによってハイライトされます。その後、プロジェクトのスカウト委員会が一部の選手を対面で評価するために選定します。彼らの中で最も優れた選手はBlockchain Sportsマーケットプレイスに進出し、選手は世界中のスカウトから見えるデジタルカードを取得します。このデジタルカードは、不変で安全なAtletaブロックチェーンに保存されており、誰でも未来のサッカースターと交流し支援できます。この技術の組み合わせは、サッカークラブが新たな才能と早期に契約し、実際の選手分析に基づいて情報に基づいた移籍決定を行うための透明な環境を作り出します。
数億人のティーンエイジャーがソーシャルメディアで自分のサッカー技術を自慢し、2028年にはグローバルなWeb3市場が163億ドルの時価総額に達すると予測される中、Blockchain Sports EcosystemのAtletaネットワークとFootUnionは、Web3におけるスポーツ業界の堅実な基盤となることを約束しています。
当プロジェクトは、日本における Blockchain Sportsアカデミーの開設を積極的に交渉しています。その技術は、より多くの日本の選手がプロサッカーキャリアを築く手助けをし、クラブのための地元の才能発掘を促進します。Blockchain Sports Ecosystemのチームは、ブラジルで示されたプロジェクトの成果やFootUnionのようなプラットフォームが、日本のサッカーに確実に影響を与えると信じています。
Blockchain Sports Ecosystemについて
アカデミー、アスリートパートナーシップ、今後の製品について詳しくは https://football.bcsports.io をご覧ください。
インスタグラムで独占的なアスリートのトレーニングコンテンツを視聴してください: https://www.instagram.com/blockchain.sports/
Atletaネットワークに参加し: https://atleta.network/ そして、MEXCでATLAを取引する: https://www.mexc.com/exchange/ATLA_USDT
最新ニュースやアップデートはXでチェックしてください: @blockchainsprts
George Polishuk
Atleta Network
email us here
Visit us on social media:
Instagram
X
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.