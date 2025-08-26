Con Poblaciones Abundantes y las Buenas Condiciones, se Espera una Excelente Temporada de Caza de Palomas

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030

AUSTIN — A pesar de las dificultades climáticas al inicio, los cazadores de paloma en Texas tienen por delante una temporada excelente en 2025.

Las encuestas de población de primavera realizadas por el personal del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) encontraron que los números de paloma huilota (mourning dove) se mantienen cerca de sus niveles históricos más altos. Combinado con condiciones de hábitat favorables en gran parte del estado, los cazadores pueden anticipar buenas oportunidades cuando la temporada de caza de paloma de 2025 comience el 1 de septiembre.

Las estimaciones sitúan la población estatal de paloma huilota en 35.9 millones de aves, un aumento del 5 por ciento con respecto a 2024 y un 28 por ciento por encima del promedio a largo plazo. Las poblaciones de paloma aliblanca (white-winged dove) disminuyeron ligeramente con respecto al récord del año pasado, pero siguen siendo sólidas, con una estimación de 11.7 millones, la tercera cifra más alta registrada.

“El viento fuerte y la lluvia provocados por tormentas que cruzaron partes del estado esta primavera probablemente afectaron la temporada de anidación en las zonas más golpeadas, particularmente en partes de la región montañosa (Hill Country)”, dijo Owen Fitzsimmons, Líder del Programa de Paloma de TPWD. “Pero las temperaturas moderadas y las abundantes lluvias crearon excelentes condiciones de reproducción en la mayor parte del estado este verano. Estamos en una posición muy sólida al inicio de temporada”.

Fitzsimmons señaló que otro beneficio de las lluvias de primavera y verano es el impacto positivo en las fuentes de alimento para las palomas más adelante en el año.

“Este año, debería haber abundante alimento preferido por las palomas justo a tiempo para la actividad a finales del otoño en octubre, al final del primer segmento y comienzo del segundo”, agregó Fitzsimmons.

Las aves aún pueden estar dispersas por el paisaje mientras haya agua y comida disponible en abundancia. A medida que el calor de agosto creo un reseco en la condiciones, es probable que los cazadores encuentren grupos más grandes reunidos en pozos de agua. Las palomas típicamente se alimentan e hidratan dos veces al día, por lo que observar sus movimientos durante el día es clave para una caza exitosa. Enfóquese en campos agrícolas o áreas con fuentes de alimento nativo como girasol, croton y otras hierbas anuales.

Texas alberga siete especies nativas de palomas y tórtolas, incluidas tres especies de caza legal: la huilota (mourning), la aliblanca (White-winged) y la paloma arroyera (white-tipped).

Texas continúa siendo el líder en la nación en caza de palomas, representando el 32 por ciento de la captura nacional de huilotas y el 87 por ciento de aliblancas cada año. Más de 300,000 cazadores participan anualmente, generando más de $500 millones en actividad económica.

TPWD recuerda a los cazadores prepararse para el calor de principios de temporada. Lleve suficiente agua, busque sombra durante las horas pico, observe signos de sobrecalentamiento en los perros y tenga cuidado en vegetación densa al recuperar aves abatidas.

Las temporadas regulares de caza de palomas son las siguientes:

Zona Norte: 1 de septiembre – 9 de noviembre, reanudándose del 19 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026

1 de septiembre – 9 de noviembre, reanudándose del 19 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 Zona Central: 1 de septiembre – 26 de octubre, reanudándose del 12 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026

1 de septiembre – 26 de octubre, reanudándose del 12 de diciembre de 2025 al 14 de enero de 2026 Zona Sur: 14 de septiembre – 26 de octubre, reanudándose del 12 de diciembre de 2025 al 22 de enero de 2026

Este año habrá cinco Días Especiales para la Paloma Aliblanca:

Viernes 5 de septiembre – Domingo 7 de septiembre

Viernes 12 de septiembre – Sábado 13 de septiembre

Durante los Días Especiales para la Paloma Aliblanca en la Zona Sur, la caza solo está permitida desde el mediodía hasta el atardecer, con un límite diario de 15 aves, que incluye no más de dos palomas huilotas y dos palomas de alas blancas con puntas. A partir del 14 de septiembre en la Zona Sur, el límite diario total permitido es de 15 palomas, que puede incluir no más de dos de alas blancas con puntas.

Las regulaciones completas de caza están disponibles en la aplicación móvil Texas Outdoor Annual o en línea en OutdoorAnnual.com.

Todos los cazadores de palomas deben portar:

Una licencia de caza válida

El endoso para Aves de Caza Migratorias

La certificación HIP (encuesta completada al comprar la licencia)

Además, cualquier persona nacida después del 1 de septiembre de 1971 debe completar un curso de educación para cazadores antes de cazar en Texas. La certificación es válida de por vida y reconocida en todos los estados y provincias. La falta de certificación de educación para cazadores y el endoso para aves migratorias son las dos violaciones más comunes durante la temporada de caza de palomas.