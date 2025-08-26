Dudkowiak & Putyra eröffnet German Desk für deutschsprachige Mandanten

Dudkowiak & Putyra Business Lawyers Poland

Investieren in Polen? Unser German Desk bietet deutschsprachigen Investoren erstklassige Rechtsberatung - von Unternehmensgründung über M&A bis zum erfolgreichen Markteintritt.” — Wojciech Kasprzak

BERLIN, GERMANY, August 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Kanzlei Dudkowiak & Putyra, eine der führenden Wirtschaftskanzleien in Polen, gibt die offizielle Eröffnung ihres German Desk bekannt. Mit dieser neuen Initiative möchte die Kanzlei deutschsprachige Mandanten umfassend bei der Umsetzung ihrer Investitionsprojekte sowie bei ihrer laufenden Geschäftstätigkeit in Polen unterstützen.Die Kanzlei, die seit 35 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist, spezialisiert sich auf die Betreuung ausländischer Investoren, insbesondere bei der Gründung von Tochtergesellschaften, der Durchführung von Greenfield- und Brownfield-Projekten sowie bei M&A-Transaktionen, Unternehmensreorganisationen und Projekten in Branchen wie Produktion, IT, E-Commerce, Bankwesen, Energie, Bergbau, Luftfahrt und Automatisierung. Das Expertenteam der Kanzlei wurde mehrfach in renommierten internationalen Anwaltsrankings ausgezeichnet, darunter Legal500, Chambers and Partners, IFLR1000, Corporate INTL, The Lawyers Global sowie Acquisition International Magazine. Zudem erhielt die Kanzlei zahlreiche Preise für herausragende Leistungen in den Bereichen M&A, Handelsrecht und Prozessführung – insbesondere im Hinblick auf die Beratung internationaler Mandanten und die Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen.Das German Desk wird von Rechtsanwalt Wojciech Kasprzak geleitet, einem Experten für M&A-Transaktionen, Unternehmensreorganisationen und Wirtschaftsrecht. Dank dieser neuen Struktur können deutschsprachige Mandanten von Dudkowiak & Putyra auf eine professionelle Betreuung in ihrer Muttersprache vertrauen, verbunden mit den höchsten Standards juristischer Beratung.Die Kanzlei bietet umfassende rechtliche Unterstützung in vielen verschiedenen Bereichen der Praxis, darunter: Gesellschafts- und Unternehmensrecht, M&A-Transaktionen, Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Prozessführung und Schiedsverfahren, Forderungseinzug, Geistiges Eigentum, Datenschutz, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Verwaltungs- und Regulierungsrecht, Öffentliches Auftragswesen, Urheberrecht, Steuerberatung, Erbrecht, Verbraucherschutz, Scheidungsrecht, Strafrecht, Immobilienrecht sowie Einwanderungsrecht.

