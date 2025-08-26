Dudkowiak & Putyra eröffnet German Desk für deutschsprachige Mandanten
Die Kanzlei, die seit 35 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist, spezialisiert sich auf die Betreuung ausländischer Investoren, insbesondere bei der Gründung von Tochtergesellschaften, der Durchführung von Greenfield- und Brownfield-Projekten sowie bei M&A-Transaktionen, Unternehmensreorganisationen und Projekten in Branchen wie Produktion, IT, E-Commerce, Bankwesen, Energie, Bergbau, Luftfahrt und Automatisierung. Das Expertenteam der Kanzlei wurde mehrfach in renommierten internationalen Anwaltsrankings ausgezeichnet, darunter Legal500, Chambers and Partners, IFLR1000, Corporate INTL, The Lawyers Global sowie Acquisition International Magazine. Zudem erhielt die Kanzlei zahlreiche Preise für herausragende Leistungen in den Bereichen M&A, Handelsrecht und Prozessführung – insbesondere im Hinblick auf die Beratung internationaler Mandanten und die Abwicklung grenzüberschreitender Transaktionen.
Das German Desk wird von Rechtsanwalt Wojciech Kasprzak geleitet, einem Experten für M&A-Transaktionen, Unternehmensreorganisationen und Wirtschaftsrecht. Dank dieser neuen Struktur können deutschsprachige Mandanten von Dudkowiak & Putyra auf eine professionelle Betreuung in ihrer Muttersprache vertrauen, verbunden mit den höchsten Standards juristischer Beratung.
Die Kanzlei bietet umfassende rechtliche Unterstützung in vielen verschiedenen Bereichen der Praxis, darunter: Gesellschafts- und Unternehmensrecht, M&A-Transaktionen, Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Prozessführung und Schiedsverfahren, Forderungseinzug, Geistiges Eigentum, Datenschutz, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Verwaltungs- und Regulierungsrecht, Öffentliches Auftragswesen, Urheberrecht, Steuerberatung, Erbrecht, Verbraucherschutz, Scheidungsrecht, Strafrecht, Immobilienrecht sowie Einwanderungsrecht.
Wojciech Kasprzak
Dudkowiak Putyra Business Lawyers
+48 61 853 56 48
wkasprzak@dudkowiak.com
