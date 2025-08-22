香港鼻竇炎求診難，仁樹耳鼻喉引入五維診療，助患者遠離鼻炎困擾
為改善病人等候過久、病情惡化甚至復發的情況，仁樹團隊引入「五維診療體系」，結合4K內視鏡、3D錐形束電腦斷層掃描、過敏原測試及個人化方案，提升整體診治效率，有效紓緩鼻炎症狀，務求為病人提供更精準、高效的治療選擇。
個案分享：等候11個月 診症不足5分鐘
42歲會計師陳女士表示：「我鼻塞流膿近一年，輪候政府醫院街症時情況不斷惡化。最終見醫生時只問了幾句便開藥，前後不足五分鐘。」
仁樹團隊指出，若鼻竇炎治療不及時，容易由急性演變為慢性，不但令病情更難根治，亦可能反覆發作，影響生活及工作表現。
有見患者長期面對輪候時間長、診治時間短的困局，仁樹提出全新診療模式，並與傳統公營醫療作出以下比較：
傳統治療 VS 仁樹創新：就診體驗比較
在香港，市民在公立醫院接受耳鼻喉科治療時，往往需面對漫長的輪候時間。以專科門診為例，平均等候時間高達23週2，診症時間通常只有5分鐘。由於醫療資源緊絀，政府醫院主要以基礎問診為主，並依賴通用處方藥物（如抗生素及類固醇）作治療方式。患者若需查詢病情或跟進療程，常因電話難以接通而感到困難。
相對之下，仁樹眼耳鼻喉提供一種更高效、個性化的診療體驗。從初診到治療，最快可於一週內完成，大大縮短輪侯時間。初診時，醫生會進行長達30分鐘的詳細評估，並結合4K超高清內視鏡及3D影像系統，為患者提供更全面的病情分析。
治療方案方面，仁樹眼耳鼻喉根據患者的病因與體質，設計多元化、個性化的治療計畫。這些方案涵蓋先進藥物、四聯保守物理治療、脫敏免疫療法、精準靶向生物製劑、美式鼻炎針（神經阻斷治療），以及必要時進行鼻外科微創手術。仁樹患者反映，這種針對性治療能更有效解決長期症狀。
此外，仁樹設有專屬醫療助理，提供24小時內回覆的查詢服務，這種溝通機制，對於需要持續追蹤病情的患者而言，確實能減省不少時間成本。
「五維診療」按病因制定方案 改善慢性鼻炎-鼻竇炎
仁樹耳鼻喉的「五維診療」模式涵蓋以下五方面：
1.4K高清內視鏡影像分析
2.過敏原測試
3.免疫指標分析
4.鼻腔結構評估
5.症狀追蹤與療效觀察
仁樹眼耳鼻喉-鼻科首席專家、前國際鼻科學會主席許庚教授指出：「我們不做千篇一律的標準治療。仁樹鼻科專家團隊會按患者體質及病因分型，度身制定用藥與治療方案，務求針對性控制病情並減低復發風險。」
仁樹耳鼻喉專注於精準診療及日間微創手術，設有聯合診療中心。「五維診療」已應用於超過上萬名患者，初步統計顯示其有助減少復發率3。
鼻科聯合會診 提供專業第二意見
為回應香港鼻竇炎個案增多及醫療資源緊張的情況，仁樹眼耳鼻喉設立「鼻科聯合會診」，由內地及香港頂尖專家組成團隊，包括許庚教授、盧永田教授、左可軍教授、賈昌海主任及侯曉芳主任，針對複雜個案進行會診，提供術前至術後一站式意見。會診每逢星期三下午定期舉行，旨在為病人提供更全面、精準的診療方案。
許庚教授：中國鼻科微創外科的重要推動者，曾擔任國際鼻科學會主席，並曾任香港中文大學和威爾斯親王醫院兼職教授。其研究範疇包括頑固性鼻竇炎、蝶竇鞍區腫瘤、腦脊液滲漏等複雜疾病及外傷性失明等複雜疾病，臨床經驗深厚，於大灣區以至國際間均享高度聲譽。
盧永田教授：中國國家科技進步獎得主，國務院頒授特殊津貼專家，廣東省重點學科帶頭人。他在國內率先開展內鏡鼻竇及鼻竇腫瘤手術、喉咽癌腫瘤切除喉功能重建術等多項術種；並在過敏性鼻炎的診斷與治療方面，也是全國最早一批開展翼管神經分支切斷術的專家之一。
仁樹主張「慢醫療」 以信任為治療起點
在香港這個講求效率與速度的城市，仁樹眼耳鼻喉團秉持「慢醫療」理念，以耐心傾聽與患者建立信任，強調診治過程中人本關懷的重要性。正如許庚教授曾經：「好醫生不是治病機器，而是能讀懂鼻子故事的解讀者。」
