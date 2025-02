仁樹眼耳鼻喉「隱形止鼾器」創新技術，助鼾症患者重拾安寧之夜

TreeENT 仁樹眼耳鼻喉 "隱形止鼾" 黑科技 TreeENT 仁樹眼耳鼻喉:讓您的另一半睡個好覺!

HONG KONG, February 25, 2025 / EINPresswire.com / -- 仁樹眼耳鼻喉(深圳院區)近日正式推出全新「隱形 止鼾器 」,為受 鼻鼾 困擾的人士提供創新的治療方案。該裝置採用鎳鈦記憶金屬與醫療級高分子材料,不僅安全,更可度身訂造,確保配戴舒適,而且止鼾效能顯著,有助提高睡眠質素。隱形止鼾器專為不欲受面罩束縛的人士設計,標誌着耳鼻喉科治療技術的新突破。尖端技術針對個性化需要仁樹眼耳鼻喉隱形止鼾器屬口戴裝置,採用獨特的S彎技術,模擬顳顎關節的活動習慣,並注入溫控鎳鈦合金記憶金屬,有效減輕關節壓力。用家在配戴時沒有異物感,無論夜間翻身還是側臥,均能保持穩定貼合,相當舒適;在第二天醒來,也不會出現酸脹或不適感。根據仁樹眼耳鼻喉內部測試數據,受試者配戴該裝置後,呼吸暫停次數平均減少90%,窒息/半窒息指數(AHI)降低50%;其主觀報告則顯示,鼾聲大幅減少,睡眠質素提升,日間精神狀態明顯改善。阻塞性 睡眠窒息症 的健康威脅鼻鼾是阻塞性睡眠窒息症的主要症狀之一。據香港中文大學醫學院的數據顯示,超過10萬名香港市民正受到此疾病影響,其中許多人未能及時接受診斷與治療。流行病學數據顯示,50 歲以上的阻塞性睡眠窒息症患者中,高達 40% 伴有高血壓等併發症;60 歲以上的阻塞性睡眠窒息症患者,更是有 57% 伴有心腦血管疾病等併發症。若對此掉以輕心或,更可能引發中風甚至猝死,後果不堪設想。仁樹眼耳鼻喉(深圳院區)主管王春利醫師表示:「引起鼻鼾的因素有很多,包括由肥胖引起的軟組織塌陷阻塞上氣道,鼻中隔偏曲、下鼻甲肥大、扁桃體肥大、舌根肥厚等上氣道解剖結構異常或頜骨發育不良導致上氣道容積減小。長期未治療的阻塞性睡眠窒息症不單影響患者的日常生活,還會增加心腦血管疾病的風險。鼻鼾的治療方案包括連續正氣壓呼吸機,或以解決身體結構問題為目的之微創手術。我們推出的隱形止鼾器,為患者提供了一個非侵入性的治療選擇。」由即日起,香港居民只需預約看診驗配,即可享有高達千元優惠,以及由專業醫護人員提供的全面鼻鼾慢性疾病管理服務。真實案例驗證效果孕媽媽李太太在懷孕期間因鼻鼾問題影響家人休息,自從定製了「隱形止鼾器」後,她的鼾聲幾乎完全消失,睡眠質素明顯提高。40歲IT工程師馬先生表示,在配戴隱形止鼾器前,他每晚會多次因窒息而驚醒,導致日間疲憊不堪。「現在,我終於可以一覺到天亮,出差時再也不怕影響同事了。」專家建議:及早診斷與干預仁樹眼耳鼻喉王春利醫師強調:「鼻鼾並非小問題,尤其當患者同時出現晨起口乾、日間嗜睡等症狀時,更應盡早尋求專業評估,準確定位問題並制定針對性治療方案。專業檢查應包括詳細問診、高清影像內窺鏡檢查、上氣道數碼影像診斷、睡眠監測等,以對阻塞平面、低氧血症程度及睡眠結構紊亂程度作出分析。」重視早期篩查與及時干預香港人普遍面對長時間工作的挑戰,需要保持高度的專注力和判斷力。然而,若睡眠質素欠佳,精神難以集中,特別是在駕駛或操作機器時,更容易引發意外。仁樹眼耳鼻喉將持續專注於鼻鼾與睡眠窒息症相關疾病的研究與創新,並計劃加強早期篩查和及時干預的工作,以確保患者能夠及早獲得適當的治療,降低相關健康風險。了解更多資訊:仁樹眼耳鼻喉網頁 https://tl-tx.dustess.com/C7Oep2gNZe

