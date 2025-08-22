eXp Realty nombra a Julián Londoño Franco como nuevo líder en Colombia

El movimiento de Londoño marca un cambio, ya que más agentes en América Latina buscan modelos de corretaje modernos con propiedad, equidad y escala global

BELLINGHAM, WA, UNITED STATES, August 22, 2025 / EINPresswire.com / -- eXp Realty , la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta, anunció recientemente el nombramiento de Julián David Londoño Franco como el nuevo Líder Nacional para Colombia, marcando una audaz nueva fase de crecimiento, resultados y empoderamiento de agentes en toda América Latina.Corredor de alto rendimiento, líder de equipo galardonado y mentor respetado, Londoño aporta una profunda experiencia y un sólido historial ayudando a agentes a prosperar en mercados competitivos. Se espera que su liderazgo impulse la atracción de agentes, la formación y el desarrollo empresarial en uno de los países latinoamericanos de más rápido crecimiento para eXp.“Mover mi negocio a eXp fue una decisión importante, una que tomé porque creo en lo que este modelo ofrece a los agentes,” dijo Julián Londoño Franco. “La oportunidad de hacer crecer un negocio con más flexibilidad, propiedad y colaboración global representa para mí un enfoque innovador que está dando forma tanto al presente como al futuro de esta industria. Estoy emocionado de ayudar a más agentes en Colombia a experimentar lo que es posible con eXp.”Londoño es profesional en Administración de Empresas por la Universidad del Rosario en Bogotá, con experiencia en marketing, ventas y estrategia empresarial. Anteriormente fue propietario y líder de equipo de IEBR SAS (una antigua franquicia RE/MAX), ahora operando como Team Platinum by eXp, donde recibió reconocimientos nacionales de manera constante por su productividad y excelencia en el servicio. Es ampliamente respetado como mentor y consultor para profesionales del sector inmobiliario, impulsado por una misión de elevar la industria a través del impulso, el rendimiento y un servicio excepcional.“Julián aporta un estilo de liderazgo comprobado que refleja el compromiso de eXp con el éxito de los agentes,” dijo Félix Bravo, Director General Internacional de eXp Realty. “Es una figura respetada en la comunidad inmobiliaria de Colombia y comprende cómo apoyar a los agentes para construir negocios sostenibles y productivos. Su nombramiento fortalece nuestra presencia en América Latina.”Londoño sucede a Virginia Restrepo, quien ahora supervisa los esfuerzos de escalamiento regional como Directora Regional de CALA (Centroamérica y América Latina). Restrepo fue una pieza clave en el éxito de eXp en Colombia, desempeñando un papel instrumental en el lanzamiento del mercado, la construcción del liderazgo local y el posicionamiento del país para un impacto duradero. “Él entiende lo que los agentes necesitan para tener éxito hoy, y está profundamente comprometido a ayudarles a lograrlo. Los agentes de Colombia están en muy buenas manos.”Por qué los agentes están eligiendo eXp Realty en Colombia y en todo el mundo:Estructura de Comisiones Líder en la Industria – Los agentes conservan más de lo que gananColaboración Global – Acceso a una poderosa red internacionalParticipación en Ingresos y Propiedad de Acciones – Construye riqueza mientras haces crecer tu negocioFlexibilidad Basada en la Nube – Trabaja desde cualquier lugar, sin limitaciones de oficina físicaMentoría y Capacitación de Clase Mundial – Aprende de los mejores agentes y crece más rápidoLos agentes que estén listos para tomar el control de sus carreras pueden obtener más información en expcolombia.co.

