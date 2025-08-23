NBR Hợp Tác Chiến Lược Cùng VAFC, Triển Khai Cáp Quang Thế Hệ Mới Cho Siêu Trung Tâm Dữ Liệu 300MW Tại Việt Nam

NBR Logo Types of Fiber Optic Cores

NBR Consulting Group chính thức ký kết hợp tác với VAFC, đảm bảo nguồn cung Cáp quang Đa Lõi tiên tiến cho dự án siêu trung tâm dữ liệu 300MW tại Việt Nam

Hợp tác cùng VAFC trong công nghệ Cáp quang Đa Lõi, chúng tôi không chỉ đón đầu xu thế cho trung tâm dữ liệu tương lai mà còn góp phần định vị Việt Nam như một trung tâm sản xuất công nghệ cao.” — Rick Nguyen, CEO @ NBR

HO CHI MINH CITY, VIETNAM, August 23, 2025 / EINPresswire.com / -- Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư NBR (NBR, NBR Consulting Group ), đơn vị tư vấn và phát triển hạ tầng số quốc tế, chính thức công bố ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với VAFC Global Pte. Ltd. (VAFC) , theo đó NBR sẽ được ưu tiên cung cấp Cáp quang Đa Lõi (Multi-Core Fiber – MCF) cho siêu trung tâm dữ liệu công suất 300MW đầu tiên tại Việt Nam, phát triển cùng Silicon Valley Data Centers (SVDC).Đây là bước đi chiến lược trong kế hoạch xây dựng hạ tầng số và AI thế hệ mới. Việc tích hợp MCF – công nghệ đột phá từ Nhật Bản, dự kiến được thương mại hóa tại Việt Nam bởi VAFC – sẽ giúp dự án đáp ứng nhu cầu truyền dẫn dữ liệu khổng lồ từ AI, điện toán đám mây và các dịch vụ số, đồng thời mở ra một chuẩn mực mới cho hạ tầng khu vực.Dự án 300MW là khởi đầu cho chuỗi siêu trung tâm dữ liệu mà NBR dự định triển khai. Hợp tác với SVDC, NBR hướng tới phục vụ các tập đoàn công nghệ toàn cầu và hỗ trợ các sáng kiến AI chủ quyền (Sovereign AI). Với quy mô này, trung tâm dữ liệu được kỳ vọng trở thành một trong những điểm kết nối quan trọng của khu vực.Trong khi đó, hạ tầng quang truyền thống dựa trên cáp quang đơn lõi đang dần bộc lộ giới hạn. Các tuyến cáp dày đặc khiến không gian máng cáp quá tải, việc mở rộng phức tạp và chi phí bảo trì tăng cao – tất cả tạo rào cản cho khả năng mở rộng và tổng chi phí sở hữu (TCO).NBR đã chọn công nghệ MCF từ VAFC để giải quyết nút thắt này. Theo báo cáo “ High-Density Optical Connectivity for Hyperscale Data Centers ” của VAFC, một sợi MCF 125 µm có thể thay thế bốn sợi đơn lõi, giải phóng tới 80% không gian máng cáp. Lợi ích ở dự án 300MW rất rõ: mật độ mạng cao hơn, triển khai nhiều máy chủ hơn trên cùng diện tích; chi phí vận hành tối ưu nhờ cáp gọn nhẹ, ít điểm nối, giảm sự cố và bảo trì. Đây là giải pháp mở rộng băng thông hiệu quả về vốn, loại bỏ nhu cầu cải tạo hạ tầng tốn kém.“Hợp tác với VAFC là một trụ cột trong chiến lược công nghệ của chúng tôi,” ông Rick Nguyen, CEO của NBR, chia sẻ. “Bằng việc đưa công nghệ Cáp quang Đa Lõi vào triển khai, chúng tôi đang kiến tạo một hạ tầng không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn hiện tại mà còn sẵn sàng cho kỷ nguyên dữ liệu bùng nổ phía trước. Việc sản xuất ngay tại Việt Nam còn mở ra sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ đột phá toàn cầu và năng lực sản xuất địa phương.”Quyết định đặt sản xuất tại Việt Nam mang lại lợi thế rõ rệt về chi phí, an ninh và thương mại. Nguồn nhân lực lành nghề, chi phí cạnh tranh và hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ giúp VAFC thương mại hóa MCF với mức giá phù hợp cho mô hình siêu trung tâm dữ liệu. Việt Nam cũng mang đến môi trường ổn định, giảm rủi ro chuỗi cung ứng và trở thành điểm sản xuất chiến lược khu vực. Ngoài ra, với mạng lưới hiệp định thương mại tự do, sản phẩm MCF sản xuất tại Việt Nam có khả năng mở rộng nhanh chóng sang thị trường châu Á – Thái Bình Dương.Theo MoU, NBR sẽ có quyền ưu tiên về nguồn cung và giá với cáp MCF từ VAFC, với điều kiện sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của NBR và SVDC. Điều này giúp đảm bảo an ninh nguồn cung trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.“Trong một môi trường bất ổn, việc bảo đảm nguồn cung cho các thành phần trọng yếu là ưu tiên hàng đầu,” ông Rick Nguyen nhấn mạnh. “Hợp tác với VAFC giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn về chi phí, tiến độ, và mang lại sự an tâm khi đồng hành cùng một đối tác đủ năng lực sản xuất giải pháp kết nối tiên tiến tại tại một địa điểm ổn định và chiến lược”Quan hệ hợp tác này là minh chứng cho sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án, chuyên môn kỹ thuật và khả năng sản xuất. Không chỉ định vị dự án 300MW như một cột mốc tiên phong, NBR và VAFC còn góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ cao tại Việt Nam. Việc nội địa hóa sản xuất MCF dựa trên công nghệ Nhật Bản sẽ củng cố chuỗi cung ứng khu vực, tạo việc làm kỹ thuật chất lượng cao và nâng tầm vị thế Việt Nam trong bản đồ hạ tầng số toàn cầu.Trong bối cảnh kinh tế số tăng trưởng, trung tâm dữ liệu của NBR và SVDC sẽ đóng vai trò động lực đổi mới, cung cấp hạ tầng băng thông cực lớn và độ trễ thấp cho AI, dịch vụ số và khoa học dữ liệu. Khoản đầu tư vào MCF đảm bảo khách hàng và đối tác sở hữu nền tảng hạ tầng đủ mạnh để phát triển và cạnh tranh toàn cầu.Về NBR Investment Consulting Co. LTDNBR Consulting Group là công ty tư vấn quốc tế về Trí tuệ nhân tạo, Trung tâm dữ liệu và Công nghệ cáp quang. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, NBR cung cấp giải pháp toàn diện từ chiến lược, huy động vốn, phát triển kinh doanh đến tư vấn kỹ thuật, đóng vai trò cầu nối giữa công nghệ và thị trường – tại Việt Nam và trên toàn cầu.

