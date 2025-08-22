日本跨境電商「WAFUU.COM」發表全新品牌標誌，加速全球佈局
平台支援21種語言、配送至107個國家，致力於打造無縫的跨境購物體驗，讓世界各地消費者都能輕鬆購入日本好物TOKYO, SHIBUYA, JAPAN, August 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- 2025 年 8 月 22日 日本東京——Qrestia Inc.（總公司：日本東京都澀谷區；代表董事社長：深田秀正）今日正式發佈跨境 EC 平台「WAFUU.COM」的全新品牌象徵標誌（Symbol Logo）。新標誌將與既有**字標（logotype）**並行使用，並將依序應用於官方網站、社群媒體、廣告素材與包裝等各接觸點。
WAFUU.COM 以「讓全世界更貼近日本的魅力」為使命，現已提供 21 種語言、配送覆蓋 107 個國家／地區，並支援多幣別與數十種支付方式，為全球用戶打造順暢無縫的跨境購物體驗。
重點摘要
公開全新品牌象徵標誌：與字標並用，拓展品牌世界觀，提供一致的視覺體驗。
將品牌願景視覺化：以「富士山 × 和傘」為核心意象，分別象徵「品質基準」與「編輯力／貼心」。
全球化基礎建設：21 種語言、107 個國家／地區配送、多幣別與數十種支付方式，降低跨境購物門檻。
適用範圍：官方網站、社群圖像（頭像／封面）、橫幅／廣告、包裝資材、線下宣傳物等。
設計理念｜新標誌蘊含的故事
全新象徵標誌結合兩個日本意象，完整述說 WAFUU.COM 的品牌識別：
富士山——象徵源自日本的價值標準與對品質的堅持，亦是 WAFUU.COM 內容策展與選品的根基。
和傘——代表自多元選擇中精挑細選「真正好的東西」，並貼近每一位使用者的體驗細節。
兩項意象的重疊造型，寓意 WAFUU.COM 作為連結「日本文化」與「全球好奇心」的入口。
創辦人兼執行長 深田秀正（Hidemasa Fukada）評論
Beyond Borders——跨越邊界
「我在海外生活與旅行的經驗中，強烈感受到日本市場的巨大吸引力，以及能享受到這些魅力的地區卻有著明顯落差。WAFUU.COM 以科技與創意正面挑戰這個**『存取落差』，透過 21 種語言／107 個國家／地區配送，打造一個任何人都能同時體驗日本『此刻』**的世界。只要是我們選的商品就值得期待——我們立志成為值得全球信賴的入口。」
關於 WAFUU.COM
WAFUU.COM 是面向全球的跨境 EC 平台，涵蓋日本零食、美妝、保健品、家電、食品、動畫／遊戲周邊，甚至工具等多元品類。平台提供 21 種語言、107 個國家／地區配送、多幣別與數十種支付方式，讓全球用戶能以最順手的方式購買日本好物，並即時連結商品背後的市場文化與趨勢。
發佈單位：Qrestia Inc.
所在地：日本 東京都澀谷區
媒體聯絡：https://qrestia.com/contact-zhhant.php
官方網站：https://wafuu.com/
HIDEMASA FUKADA
QRESTIA Inc.
+81 3-5726-9180
support+press@wafuu.com
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
TikTok
X
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.