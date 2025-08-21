Japans WAFUU.COM: Neues Symbol beschleunigt globale Strategie

WAFUU.COM Unveils New Brand Symbol

TOKYO, SHIBUYA, JAPAN, August 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Shibuya/Tokio (Japan), 21. August 2025 – Die Qrestia Inc. (Hauptsitz: Shibuya, Tokio; Präsident & CEO: Hidemasa Fukada) hat heute das neue Markensignet für die Cross‑Border‑E‑Commerce‑Plattform WAFUU.COM vorgestellt. Das Signet wird parallel zum bestehenden Logotype eingesetzt und sukzessive auf Website, Social Media, Werbemitteln und Verpackungen ausgerollt.WAFUU.COM verfolgt das Ziel, die Faszination Japans für Menschen auf der ganzen Welt noch greifbarer zu machen. Mit 21 verfügbaren Sprachen, Versand in 107 Länder, Multiwährung und Dutzenden von Zahlungsmethoden bietet die Plattform ein nahtloses, grenzüberschreitendes Einkaufserlebnis.Auf einen BlickNeues Markensignet veröffentlicht: paralleler Einsatz mit dem Logotype, Erweiterung der visuellen Markenwelt.Vision in Gestaltung übersetzt: das Motiv „Fuji‑Berg × Wagasa (japanischer Papierschirm)“ steht für Qualitätsstandard sowie Kurationskompetenz & Zuwendung.Globale Basis: 21 Sprachen / 107 Länder / Multiwährung & Dutzende Zahlungsarten senken Barrieren im Cross‑Border‑E‑Commerce.Anwendungsbereiche: offizielle Website, Social‑Media‑Icons, Banner/Werbemittel, Verpackungen, Offline‑POS‑Materialien u. a.Designgedanke – die Geschichte hinter dem SignetDas neue Symbol verbindet zwei ikonische Motive Japans und verdichtet so die Markenidentität von WAFUU.COM:Fuji‑Berg – steht für einen in Japan verankerten Qualitätsmaßstab und die Sorgfalt, die das Kuratieren des Sortiments prägt.Wagasa (japanischer Schirm) – signalisiert die Fähigkeit, aus Vielfalt wirklich gute Produkte auszuwählen und sich nah an den Nutzerinnen und Nutzern auszurichten.Die Überlagerung beider Formen visualisiert WAFUU.COM als Eingang, der japanische Kultur mit der Neugier der Welt verbindet.Zitat von Hidemasa Fukada, Gründer & CEO von WAFUU.COM„Beyond Borders – Grenzen überwinden.“„Aus Jahren im Ausland und auf Reisen weiß ich um die enorme Anziehungskraft des japanischen Marktes – und um die ungleiche Verteilung des Zugangs dazu. Mit Technologie und Kreativität stellt sich WAFUU.COM dieser Access‑Gap. Mit 21 Sprachen und Versand in 107 Länder schaffen wir eine Welt, in der alle das ‚Jetzt‘ Japans gleichzeitig erleben können. Wenn es von uns kuratiert ist, darf man Besonderes erwarten. Unser Ziel ist ein globales Portal, dem Menschen weltweit vertrauen.“Über WAFUU.COMWAFUU.COM ist eine Cross‑Border‑E‑Commerce‑Plattform für ein breites Spektrum japanischer Produkte – von Snacks, Kosmetik und Nahrungsergänzung über Haushaltselektronik und Lebensmittel bis hin zu Anime‑/Gaming‑Merch und Werkzeugen. Mit 21 Sprachen, Versand in 107 Länder, Multiwährung und Dutzenden von Zahlungsmethoden macht WAFUU.COM Produkte und Marktkultur in Echtzeit weltweit zugänglich.Website: https://wafuu.com/

