Novica brez naslova

SLOVENIA, August 22 - Grk je uvodoma poudaril, da se je zunanja politika v zadnjih letih »vrnila skozi velika vrata« v vsakdanje življenje Evropejcev – bodisi skozi posledice vojn, geopolitičnih preobratov ali podnebnih kriz. BSF v takem kontekstu predstavlja ključen prostor za dialog, izmenjavo pogledov in iskanje odgovorov na kompleksna globalna vprašanja. Kot je izpostavil, je glavno poslanstvo foruma ustvarjati okolje, kjer se akterji z različnimi pogledi slišijo in ne zgolj govorijo mimo drug drugega.

Forum se je razvil iz diplomacije po predsedovanju Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) leta 2005, prva izvedba pa je bila namenjena Južnemu Kavkazu. Skozi leta je BSF zrasel iz dogodka z nekaj sto udeleženci v relevantno mednarodno platformo. Eden ključnih premikov v njegovi zgodovini je bil prispevek k razpravi o vodni varnosti, ki je s panelne razprave v Bledu vplival celo na program ZN Vrh o vodi – dokaz, da lahko majhen dogodek prispeva k velikim premikom.

Grk je tudi poudaril pomen vključenosti mladih, saj so nekateri nekdanji udeleženci mladinskega strateškega foruma kasneje postali ministri, celo premierji. Ta generacijska izmenjava med mladimi in izkušenimi predstavlja temelj za dolgoročno krepitev zaupanja v slovensko diplomacijo, ki se je s pomočjo BSF uveljavila kot samozavestna in globalno relevantna.