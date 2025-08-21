WAFUU.COM dévoile un nouveau symbole de marque et accélère sa stratégie globale : 21 langues, livraisons dans 107 pays
Points clés
Nouveau symbole de marque : déployé avec le logotype actuel afin d’élargir l’univers visuel de la marque.
Vision de marque incarnée : une icône qui combine le mont Fuji × une ombrelle japonaise traditionnelle (wagasa) pour exprimer l’exigence de qualité de WAFUU.COM et son soin éditorial / sens de l’hospitalité.
Préparation mondiale : 21 langues, 107 pays, multi‑devises et des dizaines de moyens de paiement facilitent l’usage partout dans le monde.
Champs d’application : site officiel, avatars pour les réseaux sociaux, bannières/annonces, emballages et supports hors ligne.
Histoire du design : pourquoi mont Fuji × wagasa
La nouvelle icône fusionne deux motifs emblématiques du Japon pour exprimer l’identité de WAFUU.COM.
Mont Fuji — symbolise le standard de qualité du Japon, fondement de la curation de WAFUU.COM.
Wagasa (ombrelle traditionnelle) — évoque le soin apporté à la sélection parmi de multiples choix et un esprit d’hospitalité au plus près de chaque client.
Là où les motifs se superposent, la forme suggère une passerelle qui relie la culture japonaise à la curiosité du monde.
Commentaire de la direction
Hidemasa Fukada, Fondateur et PDG, QRESTIA Inc., déclare :
« Au‑delà des frontières. Ayant vécu à l’étranger et beaucoup voyagé, j’ai constaté à la fois l’attrait extraordinaire du marché japonais et l’accès inégal qui en est fait à travers le monde. Grâce à la technologie et à la créativité, WAFUU.COM comble cet écart d’accès. En prenant en charge 21 langues et des livraisons vers 107 pays, nous voulons permettre à chacun de vivre “Japan, Now” au même instant. Nous aspirons à devenir le portail mondial de confiance où, si nous l’avons sélectionné, vous savez que cela vaudra la découverte. »
À propos de WAFUU.COM
WAFUU.COM est une marketplace d’e‑commerce transfrontalier proposant un large éventail de produits japonais — des snacks, cosmétiques, compléments, appareils électroniques et produits alimentaires aux produits dérivés d’anime/jeux vidéo, et même des outils. Avec 21 langues, des livraisons dans 107 pays, la prise en charge multi‑devises et des dizaines de moyens de paiement, WAFUU.COM fait découvrir au monde des produits japonais uniques et la culture qui les accompagne, en temps réel.
À propos de QRESTIA Inc.
QRESTIA Inc. (siège : Shibuya, Tokyo) opère WAFUU.COM et allie technologie et curation éditoriale pour offrir le meilleur du Japon aux clients du monde entier.
