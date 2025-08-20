Universidades independientes colaboran en la validación de la tecnología energética sin combustible TAP

Un proceso transparente de revisión científica garantiza la credibilidad del sistema de potencia basado en resonancia magnética

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 20, 2025 / EINPresswire.com / -- NEO7even Holdings anuncia programas colaborativos de validación en curso con universidades e instituciones de investigación independientes para su tecnología energética TAP, con énfasis en la revisión científica transparente del sistema de generación sin combustible.La empresa mantiene un enfoque abierto al escrutinio científico e invita al examen académico de su tecnología basada en resonancia magnética. Varias instituciones participan en la recopilación de datos, el monitoreo del desempeño y la validación teórica.NEO7even trabaja con físicos independientes, laboratorios universitarios y equipos de ingeniería certificados para asegurar que toda afirmación se pruebe y todo resultado se replique. La empresa reconoce que las ideas extraordinarias deben resistir un escrutinio extraordinario y acoge este examen riguroso.El proceso de validación incluye:- Monitoreo del desempeño a largo plazo de unidades operativas- Medición independiente de la potencia de salida y la eficiencia- Revisión de física teórica de los principios subyacentes- Pruebas de aplicación en el mundo real en diversos entornos- Revisión por pares de la documentación técnicaLa empresa considera que todo sistema lo suficientemente robusto para abastecer a naciones también debe resistir las preguntas de las mentes científicas más brillantes. Este compromiso con la transparencia demuestra cómo la ciencia sirve a la sociedad.La tecnología utiliza principios de la física establecidos en configuraciones novedosas, empleando aleaciones personalizadas y procesos de magnetización al vacío para lograr una oscilación continua. La verificación de terceros confirma una generación sostenida de energía sin aportes externos de combustible.Los socios académicos valoran el compromiso de la empresa con la transparencia y su disposición a someter sus afirmaciones a pruebas rigurosas. Este enfoque construye la credibilidad esencial para la adopción gubernamental y el despliegue a gran escala.Acerca de NEO7even HoldingsNEO7even Holdings impulsa soluciones energéticas validadas científicamente a través de una colaboración transparente con instituciones académicas. La empresa prioriza la verificación rigurosa de todas sus afirmaciones tecnológicas.

