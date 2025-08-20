La plataforma energética sin combustible TAP ofrece una alternativa de cero emisiones para la generación eléctrica
La tecnología de resonancia magnética elimina la huella de carbono y proporciona potencia de baseDUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, August 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- A medida que las naciones buscan vías para cumplir sus compromisos climáticos, la tecnología TAP de NEO7even surge como una solución energética de cero emisiones que opera sin combustibles fósiles, ofreciendo potencia de base continua mediante innovadores sistemas de resonancia magnética.
La tecnología produce electricidad sin combustión, sin emisiones ni degradación ambiental. A diferencia de las renovables dependientes del clima, TAP ofrece un suministro constante adecuado para la estabilidad de la red y aplicaciones industriales.
TAP sigue la elegancia de la resonancia, no el ruido de la combustión. La tecnología genera fricción mínima, tanto mecánica como política, y maximiza la libertad para la independencia energética.
Ventajas ambientales:
- Cero emisiones de carbono durante la operación
- Sin impactos por extracción o transporte de combustible
- Uso mínimo de suelo en comparación con parques solares o eólicos
- Sin consumo de agua para refrigeración
- Operación silenciosa, apta para zonas pobladas
El sistema genera certificaciones de compensación de carbono, lo que aporta fuentes adicionales de ingresos y contribuye a las metas climáticas nacionales. Su huella compacta y capacidad de despliegue subterráneo preservan tierras para la agricultura y la vivienda.
La filosofía de diseño de NEO7even enfatiza la armonía con el entorno, no su dominación. El buen diseño demuestra propósito sin ego y se centra en la funcionalidad y la sostenibilidad.
TAP complementa las estrategias renovables existentes al aportar potencia de base estable que no compite por recursos ni requiere una amplia conversión de suelo. Esto posiciona a la tecnología como parte de soluciones climáticas integrales, no como sustituto de otras fuentes de energía limpia.
La empresa subraya que la responsabilidad ambiental va más allá de las emisiones e incluye la sostenibilidad social y económica mediante modelos de propiedad local.
Acerca de NEO7even Holdings
NEO7even Holdings crea soluciones energéticas climáticamente positivas que avanzan tanto la sostenibilidad ambiental como la social. La tecnología TAP de la empresa representa un avance en la generación de potencia de base de cero emisiones.
