Las marcas obtienen un acceso más rápido y ágil al mercado estadounidense gracias a la expansión de Source Logistics

Source Logistics adquiere el negocio de distribución de LaGrou Source Logistics logo

Source Logistics abre cadena de frío en Chicago y nodos fronterizos para agilizar cumplimiento y entrega de exportaciones de México, Colombia y Brasil

Los clientes pueden confiar en nosotros para ampliar su gama de productos, modernizar sus cadenas de suministro y optimizar la entrega a mercados clave.” — Raul Villarreal, CEO at Source Logistics

HOUSTON, TX, UNITED STATES, August 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- Source Logistics, proveedor especializado en servicios de transporte, almacenamiento, distribución y cumplimiento de valor agregado, anunció hoy que ha ampliado su presencia en Estados Unidos y sus capacidades de cadena de frío con la adquisición del negocio de almacenamiento de LaGrou Distribution en Chicago, Illinois. La adquisición se produce tras la reciente inversión de Palladium Equity Partners como parte de su inversión más amplia de 1300 millones de dólares en el mercado hispano de Estados Unidos.

La adquisición introduce capacidades de almacenamiento refrigerado y congelado en la cartera de Source Logistics y añade ocho nuevos almacenes en el área metropolitana de Chicago, ampliando la red nacional de Source para incluir ahora 25 ubicaciones estratégicas con más de 5,8 millones de pies cuadrados de espacio de almacenamiento.

El portafolio de Source incluye una instalación de almacen de última generación en Laredo, Texas, estratégicamente ubicada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, incluyendo el Puente Colombia, una de las principales rutas de comercio internacional de la región, lo que la convierte en un centro ideal para los embarcadores que importan mercancías desde Sudamérica.

La expansión mejora significativamente la capacidad de Source Logistics para apoyar a las marcas sudamericanas que buscan capitalizar el creciente mercado estadounidense, específicamente, ofrece:

Acceso directo a los consumidores estadounidenses: las instalaciones de LaGrou se concentran en el Medio Oeste y cerca de los principales centros de población de Estados Unidos, lo que permite alcanzar en un día al 75 % de los consumidores estadounidenses y al 80 % de la población hispana de Estados Unidos, algo fundamental para la entrega rápida de productos frescos. Source se posiciona como socio estratégico de entrada para marcas internacionales que buscan acceder a los canales de alimentación, minoristas y comercio electrónico de Estados Unidos.

Infraestructura certificada de cadena de frío con alcance nacional: el almacenamiento congelado, refrigerado y con temperatura controlada certificado por SQF garantiza el cumplimiento de las normas de la FDA/USDA y de las normas de vida útil para las exportaciones perecederas, como carnes, quesos, bebidas y comidas empacadas.

Integración de la cadena de suministro transfronteriza: las operaciones de almacén de Source en ciudades fronterizas y portuarias (por ejemplo, Laredo, Houston, Los Ángeles) y la adquisición de LaGrou permiten una transferencia fluida desde los puntos de entrada de importación hasta el almacenamiento en frío y la distribución en el interior del país. Combinado con el equipo bilingüe de Source, esto resulta ideal para los exportadores internacionales que buscan un almacén en Estados Unidos y una entrega directa al minorista sin tener que gestionar múltiples intermediarios.

Cumplimiento de las normas minoristas y capacidades de cumplimiento: Estratégico para las marcas mexicanas, colombianas y brasileñas que venden a tiendas de comestibles con estrictos requisitos de cumplimiento, donde los errores pueden generar cargos adicionales o exclusiones de la lista, la infraestructura de LaGrou incluye soporte para paletización, etiquetado y envío de salida que cumplen con las normas minoristas, adaptados a las necesidades de las tiendas de comestibles, clubes y grandes cadenas de Estados Unidos.

Huella de distribución escalable en Estados Unidos: la presencia de Source en regiones clave permite estrategias de inventario multinodo y un reabastecimiento más rápido, y reduce los costos de envío y el tiempo de comercialización para marcas internacionales que buscan aumentar su velocidad regional o probar el lanzamiento de nuevos productos.

«Esta adquisición, [junto con nuestro crecimiento estratégico continuo], representa un hito significativo en nuestra estrategia de crecimiento, no solo para nosotros, sino también para nuestros clientes», afirma Raúl Villarreal, cofundador y director ejecutivo de Source Logistics. «Gracias al alcance reforzado de nuestra red, los clientes pueden confiar en nosotros para ayudarles a ampliar su gama de productos, modernizar sus cadenas de suministro y optimizar la entrega de mercancías en sus mercados clave».

Con más de 25 años de trayectoria, la galardonada Source Logistics atiende a más de 100 marcas internacionales y mantiene una de las tasas de retención de clientes más altas del sector.

«La marca Electrolit es una de las marcas de bebidas de más rápido crecimiento, con tasas de crecimiento anual de dos dígitos», comenta Daniel Dibos, de CAB Enterprises. «Llevamos 10 años trabajando con Source Logistics y confiamos en que superarán nuestras expectativas a la hora de satisfacer nuestras necesidades logísticas». »

En cuanto al crecimiento de la presencia de su marca en Estados Unidos, Fedrico Devalis, de ARCOR, afirma: «El mercado hispano de Estados Unidos es uno de los segmentos más dinámicos y de más rápido crecimiento. La asociación con Source Logistics nos ha permitido aprovechar con confianza esta oportunidad. Su experiencia y sus ubicaciones estratégicas han sido cruciales para ayudarnos a expandir nuestra presencia y satisfacer eficazmente las demandas de nuestros consumidores».

-Fin-

Acerca de Source Logistics

Fundada en 1999, Source Logistics es un proveedor nacional de servicios logísticos que ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento, distribución, cumplimiento y transporte. Con 25 ubicaciones y más de 5.8 millones de pies cuadrados de espacio que cumple con las normas de la FDA y SQF, nos especializamos en la ejecución omnicanal para marcas de alimentos y bebidas, CPG, minoristas y de salud y belleza. Combinamos el alcance nacional con un servicio de nivel boutique, lo que permite a las marcas multiculturales e hispanas llegar a los consumidores en Estados Unidos con rapidez, seguridad y precisión.

Para más informacion, visite: www.sourcelogistics.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.