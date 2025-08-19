Source Logistics é #111 em Logística e Transporte na Inc. 5000 e recebe prêmios em cadeia de suprimentos

A Source Logistics ocupa a 111ª posição na categoria Logística e Transporte da lista Inc. 5000 das empresas privadas com crescimento mais rápido dos Estados Unidos. Armazém da Source Logistics

Nomeada entre as empresas privadas de crescimento mais rápido nos EUA reconhecida pelo foco no cliente, expansão em frio e apoio a importações da América Latina

Ser reconhecido em tantas plataformas de prestígio comprova a qualidade da nossa equipe, dos nossos serviços e a confiança que os clientes depositam em nós.” — Raul Villarreal, CEO at Source Logistics

HOUSTON, TX, UNITED STATES, August 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- A Source Logistics, fornecedora especializada em serviços de transporte, armazenamento, distribuição e atendimento de valor agregado, foi nomeada uma das empresas privadas de mais rápido crescimento nos Estados Unidos pela Inc. Magazine, ocupando a 111ª posição em Logística e Transporte na lista Inc. 5000 de 2025. O reconhecimento vem após um ano de rápida expansão, conquista de novos clientes e uma série de outros prêmios de prestígio na área de cadeia de suprimentos, em um cenário de incerteza no setor.

Nos últimos 12 meses, a Source Logistics expandiu sua presença nacional para mais de 5,8 milhões de pés quadrados de capacidade de armazenamento de costa a costa, incluindo armazenamento com temperatura controlada aprimorado, com capacidade para produtos à temperatura ambiente, refrigerados e congelados. Isso permite que a empresa alcance 75% dos consumidores dos EUA com entrega no mesmo dia, o que é fundamental para clientes dos setores de alimentos, bebidas, saúde e beleza.

A Source Logistics vem registrando um crescimento consistente de dois dígitos, impulsionado pela crescente demanda de marcas internacionais, particularmente aquelas que importam da América Latina, em busca de parceiros de cadeia de suprimentos resilientes, compatíveis e tecnologicamente avançados no mercado dos EUA. A empresa construiu uma reputação de fidelidade de clientes de longo prazo, mantendo as melhores taxas de retenção do setor de logística.

Novos investimentos significativos em seu portal do cliente, segurança cibernética e sistemas integrados de gerenciamento de armazém e transporte proporcionam aos clientes maior visibilidade, segurança e capacidade de resposta. Sua oferta proprietária “Warehouse in a Box”, uma solução logística pronta para uso e de rápida implantação, também ganhou prêmios do setor por inovação e agilidade.

Reconhecimentos do Prêmio do Setor 2025:

- Empresas privadas de crescimento mais rápido dos Estados Unidos, Inc 5000

- 100 melhores provedores de 3PL, Inbound Logistics

- Melhores provedores de 3PL e armazenamento refrigerado, Food Logistics

- Melhor projeto de cadeia de suprimentos, Supply & Demand Chain Executive e Food Logistics para “Warehouse in a Box”

- 100 melhores parceiros de cadeia de suprimentos, SupplyChainBrain com base em indicações de clientes

“Ser reconhecido em tantas plataformas respeitadas é um testemunho da qualidade da nossa equipe , dos nossos serviços e da confiança que nossos clientes depositam em nós”, afirma Raul Villareal, fundador e CEO da Source Logistics. “Estamos comprometidos em fornecer soluções logísticas confiáveis e adaptáveis, especialmente para marcas latino-americanas e outras marcas multiculturais que estão entrando ou crescendo no mercado dos EUA. Nosso foco no cliente é o que impulsiona nosso crescimento.”

“Entrar na Inc. 5000 é sempre uma conquista notável, mas ganhar uma vaga este ano diz muito sobre a tenacidade e a clareza de visão de uma empresa”, destaca Mike Hofman, editor-chefe da Inc., sobre aqueles que entraram na lista. “Essas empresas prosperaram mesmo diante de custos crescentes, dinâmicas globais em constante transformação e mudanças contínuas. Elas não apenas resistiram à tempestade, mas cresceram com ela, e suas histórias são um lembrete poderoso de que o espírito empreendedor é o motor da economia dos Estados Unidos.



-Fim-

Sobre a Source Logistics Fundada em 1999, a Source Logistics é uma provedora nacional de logística que oferece soluções personalizadas de armazenamento, distribuição, atendimento e transporte. Com 25 locais e mais de 5,8 milhões de pés quadrados de espaço em conformidade com a FDA e a SQF, nos especializamos na execução omnicanal para marcas de alimentos e bebidas, CPG, varejo e saúde e beleza. Combinamos escala nacional com serviço de nível boutique, capacitando marcas multiculturais e hispânicas a alcançar os consumidores dos EUA com rapidez, segurança e precisão.

Para obter mais informações, acesse: www.sourcelogistics.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.