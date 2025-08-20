Au Pied de Cochon celebra 25 años de servicio ininterrumpido en Polanco

Come en APDC antes o después de tu concierto en el Auditorio Nacional

Vive una experiencia única en restaurante francés Polanco, ideal para cenar antes o después de tu concierto en Auditorio Nacional.

MEXICO CITY , MEXICO, August 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- El restaurante francés Au Pied de Cochon, ubicado en Polanco, cumple 25 años de servicio continuo las 24 horas del día, consolidándose como un referente de la gastronomía internacional en México. A este aniversario se suma el reconocimiento “Best of Award of Excellence” otorgado por la revista Wine Spectator, distinción que resalta su propuesta enológica a nivel global.

La cocina francesa mantiene un lugar relevante en la Ciudad de México, atrayendo a un público exigente y sofisticado. Expertos gastronómicos como Marco Beteta subrayan que su permanencia se debe a la consistencia en técnica, servicio y presentación, factores que han convertido a los restaurantes franceses en Polanco en destinos recurrentes para quienes buscan experiencias sin margen de error.

El carácter distintivo de Au Pied de Cochon radica en su operación ininterrumpida. Abierto día y noche desde hace más de dos décadas, el restaurante ofrece una propuesta versátil que va desde desayunos y brunchs refinados hasta cenas nocturnas después de eventos en el Auditorio Nacional, uno de los recintos culturales más importantes de la capital.

Su cava de vinos, recientemente galardonada, es otro de los pilares de la experiencia. Con menús degustación y opciones para grupos, el restaurante ha logrado posicionarse también como un punto de encuentro para citas románticas, reuniones entre amigos y eventos privados en Polanco, adaptándose a distintos públicos sin perder su esencia francesa.

Con su ubicación estratégica en una de las zonas más dinámicas de la ciudad y el respaldo de un prestigio internacional, Au Pied de Cochon celebra su aniversario reafirmando su compromiso con la alta cocina, la hospitalidad y la innovación constante en la experiencia gastronómica.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.