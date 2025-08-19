Chapulín uno de los restaurantes en Polanco celebra el Best of Award of Excellence de Wine Spectator

Restaurantes en Polanco de comida mexicana

Chapulín recibe el Best of Award of Excellence 2025 de Wine Spectator, un logro que resalta la propuesta de restaurantes en Polanco.

MEXICO CITY , MEXICO, August 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- Chapulín reafirma su lugar entre los más destacados restaurantes en Polanco, al recibir el Best of Award of Excellence 2025, uno de los máximos reconocimientos que otorga Wine Spectator.

Gracias a su impecable carta de vinos y a su personal experto en seleccionar y recomendar los mejores maridajes, Chapulín ha logrado obtener uno de los premios más codiciados del mundo en materia de hospitalidad vinícola, ofreciendo una experiencia sensorial completa que trasciende el simple acto de comer.

Con el Best of Award of Excellence Chapulín confirma su lugar entre los grandes del mundo

Ubicado en Presidente Masaryk, una de las avenidas más caras de Latinoamérica, el restaurante Chapulín ha sido reconocido con el premio Best of Award of Excellence representado por dos copas.

Este galardón distingue a los restaurantes con cartas de vino sobresalientes, con selecciones cuidadosamente curadas que abarcan diversas regiones vitivinícolas del mundo y armonizan con un menú de muy alto nivel.

Solo un selecto grupo de 1,704 restaurantes en el mundo obtuvo esta distinción, lo que resalta aún más el logro de Chapulín, al ser uno de los pocos restaurantes en Polanco que suma una nueva acreditación internacional.

Una carta de vinos galardonada que conquista a conocedores

La carta de vinos de Chapulín, uno de los criterios que le valieron el premio a la excelencia de Wine Spectator, destaca por su amplitud, profundidad y equilibrio.

Con etiquetas provenientes del Viejo y del Nuevo Mundo, el restaurante se caracteriza por contar con botellas cuidadosamente seleccionadas que maridan a la perfección con su menú.

Este reconocimiento se debe a la calidad de su cava, así como al conocimiento y formación de su equipo de sommeliers, que guía a los comensales con discreción y precisión para lograr armonías que realzan los sabores.

Una propuesta mexicana que evoluciona sin perder la raíz

Chapulín es conocido por lograr una reinterpretación sofisticada de la comida tradicional mexicana. Sus técnicas de alta cocina y una ejecución impecable, ha conquistado tanto a visitantes internacionales, como a nacionales.

Su propuesta va más allá de los clichés. Apuesta por ingredientes de temporada provenientes del campo y el mar usados en recetas regionales que se resignifican con elegancia.

El reciente Best of Award of Excellence otorgado a Chapulín confirma la solidez de su concepto, donde cada detalle, desde la selección de vinos, hasta la ejecución de sus platos, responde a los más altos estándares internacionales.

A esta oferta se suma, como valor añadido, el brunch disponible los fines de semana, ideal para encuentros sociales con vista a Campos Elíseos. Una extensión natural de la experiencia gourmet que identifica al restaurante.

Chapulín se corona y refina la ruta gourmet de Polanco

En un escenario donde la competencia es intensa y la sofisticación es la norma, el reconocimiento a la carta de vinos de Chapulín representa no solo un logro para el restaurante, sino también un impulso para el circuito gourmet de Polanco y una afirmación del nivel que los restaurantes mexicanos pueden alcanzar a escala internacional.

Para quienes buscan dónde comer en Polanco con garantía de calidad, atmósfera elegante y una experiencia integral, Chapulín no puede faltar en la agenda.



