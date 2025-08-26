Mako Industries & Techocean Announce Strategic Distribution Partnership for Subsea & Offshore Products in South America

This partnership shows Mako’s commitment to delivering reliable products, expert service, and responsive support for demanding offshore operations.” — Mark Provine

SUGAR LAND, TX, UNITED STATES, August 26, 2025 / EINPresswire.com / -- Mako Industries , through its Integral Oilfield Solutions (IOS) and GlobalTech Subsea (GTS) brands, has entered into an exclusive distribution agreement with Grupo Techocean Serviços Ltda ., headquartered in Macaé, Brazil. Under the terms of the agreement, Techocean will represent and distribute IOS and GTS products and services in Brazil, Guyana, and other mutually agreed markets.The partnership strengthens the regional availability of Mako’s specialized offshore and subsea solutions, including MUX connectors, PBOF (pressure-balanced, oil-filled) cables, pressure/temperature sensor packages for blowout preventers (BOPs), and related installation and service capabilities. IOS further expands this portfolio by providing turnkey hydraulic, instrumentation, and topside-mobility solutions.“This partnership demonstrates Mako’s unwavering commitment to supporting our global customers with speed, reliability, and technical excellence,” said Mark Provine, CEO of Mako Industries. “By leveraging the strengths of IOS and GTS, we deliver not only innovative products but also the engineering, service, and field expertise operators depend on to succeed. Aligning with Techocean further enhances our ability to provide responsive local support, ensuring that our solutions meet the highest standards of quality and performance in the world’s most demanding offshore environments.”“This agreement allows us to bring IOS and GTS products closer to the customers who rely on them,” said Dan Gaspard, VP of Operations of Mako Industries. “Techocean’s established presence and technical expertise in the offshore sector make them the ideal partner to expand our reach and deliver exceptional support to operators in Brazil and beyond.”Techocean will maintain local inventory, provide frontline service and warranty support, and work closely with Mako’s engineering and manufacturing teams to ensure fast turnaround and tailored solutions for the region’s operators. The collaboration will also include co-branded marketing initiatives, trade show participation, and targeted outreach to offshore drilling and subsea construction contractors.“This partnership enhances Techocean’s ability to deliver proven, high-performance solutions to our clients,” said Aroldo Siqueira of Techocean Serviços Ltda. “By aligning with Mako’s IOS and GTS brands, we can offer unmatched delivery times, technical support, and reliability.”About Mako IndustriesMako Industries designs, manufactures, and supports advanced products for offshore and subsea oil and gas operations. Through its Integral Oilfield Solutions (IOS) and GlobalTech Subsea (GTS) brands, Mako delivers mission-critical technologies such as subsea connectors, PBOF cables, hydraulic and instrumentation packages for BOP stacks, and integrated control system solutions. Mako also provides a robust service component, offering field installation, inspection, and maintenance expertise to ensure long-term reliability for its customers.Mako Industries – www.makoind.com IOS – www.intgos.com GTS – www.globaltechsubea.com About Techocean Serviços Ltda.Techocean Serviços Ltda. is a global provider of offshore oilfield products and services, specializing in integrated solutions for subsea and offshore operations. With headquarters in Macaé, Brazil, and bases around the world, with its deep industry expertise, Techocean is well-positioned to serve clients in Brazil, Guyana, and other regional markets.Techocean: www.techoceanservices.com Techocean Brazil: https://techoceansolutions.com.br/ Media Contact:Danny MorganMarketingMako Industriesdmorgan@makoind.com+1 832-680-1300Leticia ProençaMarketingTechocean Serviceslproenca@techoceanservices.com+55 22 99824-5395Mako Industries e Techocean Anunciam Parceria Estratégica de Distribuição para Produtos Submarinos e Offshore na América do SulSugar Land, Texas – 20 de Agosto de 2025 – A Mako Industries, por meio de suas marcas Integral Oilfield Solutions (IOS) e GlobalTech Subsea (GTS), firmou um acordo exclusivo de distribuição com o Grupo Techocean, sediada em Macaé, RJ. Conforme os termos do contrato, a Techocean será responsável por representar e distribuir os produtos e serviços das marcas IOS e GTS no Brasil, Guiana e outros mercados que forem acordados mutuamente.A parceria fortalece a disponibilidade regional das soluções especializadas da Mako para o setor offshore e submarino, incluindo conectores submarinos, cabos PBOF (preenchidos com óleo e balanceados por pressão), pacotes hidráulicos e de instrumentação para preventores de erupção (BOPs) e capacidades associadas de instalação e manutenção.“Este acordo nos permite levar os produtos IOS e GTS ainda mais próximos dos clientes que dependem deles,” disse Dan Gaspard, VP Operations da Mako Industries. “A presença consolidada e a experiência técnica da Techocean no setor offshore fazem dela o parceiro ideal para ampliar nosso alcance e oferecer suporte excepcional aos operadores no Brasil e além.”A Techocean manterá estoque local, fornecerá atendimento de primeira linha e suporte de garantia, e trabalhará em estreita colaboração com as equipes de engenharia e fabricação da Mako para garantir prazos rápidos e soluções personalizadas para os operadores da região. A colaboração também incluirá iniciativas conjuntas de marketing, participação em feiras do setor e ações direcionadas aos contratantes de perfuração offshore e construção submarina.“Esta parceria fortalece a capacidade da Techocean de fornecer soluções comprovadas e de alto desempenho aos nossos clientes,” disse Aroldo Siqueira, Chairman do Grupo Techocean. “Ao nos alinharmos com as marcas IOS e GTS da Mako, podemos oferecer prazos de entrega incomparáveis, suporte técnico especializado e confiabilidade.”Sobre a Mako IndustriesA Mako Industries projeta, fabrica e oferece suporte a produtos avançados para operações de petróleo e gás offshore e submarinas. Por meio de suas marcas Integral Oilfield Solutions (IOS) e GlobalTech Subsea (GTS), a Mako entrega tecnologias essenciais, como conectores submarinos, cabos PBOF e pacotes hidráulicos e de instrumentação para stacks de BOP e sistemas de controle.Sobre a Techocean Serviços Ltda.A Techocean Serviços Ltda. é uma fornecedora brasileira de produtos e serviços para o setor offshore, especializada em soluções integradas para operações submarinas e offshore. Com sede em Macaé e escritórios internacionais, com sua ampla experiência no setor, a Techocean está posicionada para atender clientes no Brasil, Guiana e outros mercados regionais.Contato Media:Danny MorganMarketingMako Industriesdmorgan@makoind.com+1 832-680-1300Leticia ProençaMarketingTechocean Serviceslproenca@techoceanservices.com+55 22 99824-5395

