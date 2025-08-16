West Nile Virus in Horses

What is West Nile Virus?

West Nile Virus is transmitted through the bite of an infected mosquito. It primarily affects humans, horses, and birds, but can also infect other animals.

Wild birds are the natural hosts for the virus. While humans and horses can become ill after infection, they do not transmit the virus to others. Birds are the natural hosts for the disease because the virus can multiply and persist in their bloodstream. When a mosquito bites an infected bird and feeds on its blood, the virus can then be transmitted to other animals through subsequent bites.

What are signs of West Nile Disease?

West Nile Disease can cause a range of symptoms, from mild to severe. The most common signs include:

Fever

Problems with coordination, especially in the rear legs

Weakness, muscle twitching, lying down with the inability to rise, seizures

Drooping lips and lip smacking, head drooping, grinding teeth

Hypersensitivity to sound or touch

How can West Nile Disease be diagnosed?

If your horse is sick or has neurologic problems, it should be evaluated by your veterinarian. Your veterinarian can rule out other diseases that may cause similar signs such as Equine Herpes Virus-1, Equine Protozoal Myeloencephalopathy, Eastern or Western Encephalomyelitis, and Rabies.

Your veterinarian can collect a blood sample and submit it for testing to determine if your horse has an infection with West Nile Virus.

How can West Nile Disease be treated?

Currently, there is no specific treatment for West Nile Disease. Your veterinarian can give your horse supportive care. West Nile Disease has a case fatality rate of 33% in horses that are showing clinical signs. Prevention is the best way to avoid it.

How can West Nile Disease be prevented?

West Nile Disease can be prevented with vaccines and controlling mosquitoes. The American Association of Equine Practitioners (AAEP) recommends West Nile Vaccine be incorporated into the core vaccines given to horses annually. Contact your veterinarian to determine what vaccine protocol is best for your horses.

Exposure to mosquitoes can be reduced by eliminating standing water used as breeding grounds for mosquitoes, minimizing horse exposure to mosquitoes at peak feeding periods, such as dusk and dawn, and using mosquito repellent.

¿Qué es el virus del Nilo Occidental?

El virus del Nilo Occidental se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Afecta principalmente a humanos, caballos y aves, pero también puede infectar a otros animales.

Las aves silvestres son los huéspedes naturales del virus. Si bien los humanos y los caballos pueden enfermarse después de la infección, no transmiten el virus a otros. Las aves son los huéspedes naturales de la enfermedad porque el virus puede multiplicarse y persistir en su torrente sanguíneo. Cuando un mosquito pica a un ave infectada y se alimenta de su sangre, el virus puede transmitirse a otros animales a través de picaduras posteriores.

¿Cuáles son los signos de la enfermedad del Nilo Occidental?

La enfermedad del Nilo Occidental puede causar una variedad de síntomas, de leves a graves. Los signos más comunes incluyen:

Fiebre

Problemas de coordinación, especialmente en las patas traseras

Debilidad, espasmos musculares, acostarse con incapacidad para levantarse, convulsiones

Labios caídos y chasquido de labios, cabeza caída, rechinar los dientes

Hipersensibilidad al sonido o al tacto

¿Cómo se puede diagnosticar la enfermedad del Nilo Occidental?

Si su caballo está enfermo o tiene problemas neurológicos, debe ser evaluado por su veterinario. Su veterinario puede descartar otras enfermedades que pueden causar signos similares, como el virus del herpes equino-1, la mieloencefalopatía protozoaria equina, la encefalomielitis oriental u occidental y la rabia.

Su veterinario puede recolectar una muestra de sangre y enviarla para su análisis para determinar si su caballo tiene una infección con el virus del Nilo Occidental.

¿Cómo se puede tratar la enfermedad del Nilo Occidental?

Actualmente, no existe un tratamiento específico para la enfermedad del Nilo Occidental. Su veterinario puede brindarle a su caballo cuidados de apoyo. La enfermedad del Nilo Occidental tiene una tasa de letalidad del 33% en caballos que muestran signos clínicos. La prevención es la mejor manera de evitarlo.

¿Cómo se puede prevenir la enfermedad del Nilo Occidental?

La enfermedad del Nilo Occidental se puede prevenir con vacunas y controlando los mosquitos. La Asociación Estadounidense de Practicantes Equinos (AAEP) recomienda que la vacuna del Nilo Occidental se incorpore a las vacunas básicas que se administran anualmente a los caballos. Comuníquese con su veterinario para determinar qué protocolo de vacunación es mejor para sus caballos.

La exposición a los mosquitos se puede reducir eliminando el agua estancada utilizada como caldo de cultivo para los mosquitos, minimizando la exposición de los caballos a los mosquitos en los períodos pico de alimentación, como el anochecer y el amanecer, y usando repelente de mosquitos.