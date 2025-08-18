Thierry Rayer, Docteur Abdulelah Ali S Altokhais, Ambassadeur, Délégué Permanent du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de l’UNESCO, François Hollande, Philippe Coupérie-Eiffel Présentation Universae Analysis - Ségolène Royal et Philippe Coupérie-Eiffel Présentation Universae Analysis Yves Thréard - Ahmed Youssef - Thierry Rayer

Patrimoine mondial : la Tour Eiffel mérite son inscription à titre individuel

FRANCE, August 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Déjà présente à l’UNESCO au titre de l’inscription collective des « Rives de la Seine », la Tour Eiffel bénéficie aujourd’hui d’une protection qui valorise un paysage urbain exceptionnel. Mais cette reconnaissance ne reflète pas pleinement la valeur intrinsèque du monument.

Une démonstration visuelle inédite, fondée sur la méthodologie scientifique d’analyse d’œuvres d’art et de sites culturels universels internationalement reconnue Universæ Analysis, révèle un caractère singulier qui justifie à lui seul une inscription individuelle.

Placées à la même échelle et assemblées verticalement, trois silhouettes se répondent : la plate-forme trapézoïdale du Sphinx de Gizeh, le détourage de la forme demi-circulaire de la stèle de Thoutmosis IV nichée entre ses pattes, et l’obélisque de Louxor dressé place de la Concorde. Assemblées sans aucun artifice, elles restituent le profil complet de la Tour Eiffel : même évasement de base, même palier, même élancement, même pointe. La correspondance exacte s’impose.

La méthodologie Universæ Analysis, fondée par le Cercle d’Études Scientifiques Pierre Rayer, établit ces rapprochements géométriques et symboliques selon une lecture rigoureuse, reproductible et vérifiable des formes.

Ce constat place la Tour Eiffel bien au-delà de son statut d’exploit technique du XIXᵉ siècle. Elle condense, de manière explicite, un langage formel hérité de l’Antiquité égyptienne. Aucun autre monument d’envergure ne présente une concordance aussi précise avec les savoirs et architectures antiques.

C’est là l’essence même de la « valeur universelle exceptionnelle » : un code formel partagé par de grandes civilisations, incarné par un seul édifice et immédiatement perceptible d’un simple regard.

La reconnaissance de cette singularité est portée par le Comité pour l’inscription de la Tour Eiffel au patrimoine mondial à titre individuel, coprésidé par Philippe Coupérie-Eiffel et Thierry Rayer. Suivie par l’État, la démarche bénéficie du soutien institutionnel de Rachida Dati, ministre de la Culture. La démonstration scientifique a été présentée dans ce cadre afin d’informer et de coordonner l’action avec les services compétents, en vue de la procédure officielle auprès du Centre du patrimoine mondial.

L’argumentation s’appuie sur un ancrage historique fort. Le lien entre la France et l’Égypte, forgé au fil des siècles, trouve en Ferdinand de Lesseps, artisan du canal de Suez, une figure emblématique. Ce trait d’union s’étend aujourd’hui jusque dans l’océan Indien et sur le continent africain, grâce à l’engagement de personnalités et d’institutions telles que l’ancienne Présidente mauricienne le Professeur Ameenah Gurib-Fakim, membre du comité d’honneur, qui incarne l’ancrage africain et mauricien de cette candidature.

À ses côtés, un cercle prestigieux réunit des figures politiques de premier plan : François Hollande, Jean-Pierre Raffarin, Ségolène Royal, David Lisnard ainsi que des capitaines d’industrie Jean-Paul Agon, Laurent Dassault, Élie de Rothschild, Xavier Huillard, Rodolphe Peugeot, Henri-Jacques Citroën et le propriétaire de l’hôtel Alfred Sommier Richard de Warren, héritiers de grandes lignées industrielles françaises.

S’y ajoutent des personnalités culturelles et intellectuelles reconnues telles que Yann Arthus-Bertrand, Jacques Attali, Olivier Picasso, Jean-Jacques Annaud, Guy Savoy, Charles Berling, Yves Thréard, ainsi que des références scientifiques et internationales telles que le général Michel Tognini, Bertrand Piccard, Wided Bouchamaoui et Maurice Gourdault-Montagne.

L’historien égyptien Ahmed Youssef, Ibrahim Albalawi, ancien ambassadeur de la délégation du Royaume d’Arabie saoudite auprès de l’UNESCO, et Bertrand Besancenot, ancien ambassadeur de France au Qatar puis en Arabie saoudite, ancrent la démarche dans un horizon académique et diplomatique partagé.

Demander une inscription individuelle ne revient pas à contester l’entrée de 1991 ; il s’agit de la compléter. L’inscription actuelle protège un site, quand la demande nouvelle désigne la singularité d’un monument dont la forme manifeste, de façon objective, la continuité d’un langage architectural des rives du Nil aux rivages africains et aux rives de la Seine. Cette distinction offrirait un cadre clair à la médiation, puisqu’une seule image suffit à faire comprendre la filiation au grand public. Elle renforcerait la coopération franco-égyptienne et franco-africaine sur des bases vérifiables et consacrerait officiellement ce que perçoivent déjà des millions de visiteurs : la Tour Eiffel n’est pas seulement un repère urbain, elle est en elle-même le témoin d’un langage universel.

Tout est en place : une preuve simple que chacun voit avec Universæ Analysis, une coordination assurée par le Comité, un État engagé via la ministre de la Culture, et un comité d’honneur de premier plan. Dès lors, l’inscription à titre individuel relève de l’évidence : si la Tour Eiffel, ce trait d’union visible entre le Nil, l’Afrique et la Seine, n’est pas distinguée en son nom propre, quel autre monument pourrait l’être ?

Pour en savoir plus : https://comitetoureiffel.fr/ – un espace dédié au soutien de sa candidature est disponible ici : https://comitetoureiffel.fr/fr/soutenez-candidature/

