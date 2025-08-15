LED Xpress apuesta por Rankfresh para liderar su estrategia SEO y PPC en España y Portugal
Esta colaboración supone un paso importante en los planes de expansión internacional de LED Xpress, con el objetivo de aumentar su visibilidad online y captar clientes potenciales de calidad en dos mercados europeos con gran proyección en cuanto a la eficiencia energética.
Rankfresh asumirá la gestión de todos los canales digitales de rendimiento para España y Portugal, con un enfoque claro en la visibilidad en buscadores, la atracción de tráfico de calidad y el incremento de ventas en la Península Ibérica.
"Es un orgullo colaborar con una marca innovadora como LED Xpress," comenta Nick Lima, fundador de Rankfresh. "Han logrado construir una base sólida en el norte de Europa, y ahora nuestro objetivo es trasladar este éxito a los mercados de España y Portugal. Apostamos por una estrategia inteligente, orientada a resultados y centrada en generar un impacto comercial tangible, no sólo tráfico."
Gracias a su enfoque estratégico y a su experiencia en marketing digital B2B, Rankfresh trabajará junto a LED Xpress para reforzar su posición en el mercado ibérico y afianzar su papel como referente en soluciones de iluminación LED para empresas en España y Portugal.
