ديزرت جروب تستعرض ابتكاراتها في مجال تنسيق الحدائق المستدامة خلال معرض ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط 2025
تأسست مجموعة "ديزرت جروب" في دبي عام 1988، ونجحت في تأكيد مكانتها كشركة متعددة التخصصات، تقدم حلولاً متكاملة كلياً لمشاريع تنسيق المناظر الطبيعية، ومن بينها التصميم والتطوير والصيانة وزراعة النباتات ورعايتها وريها. وتوفر الشركة خدماتها حالياً عبر 15 وحدة متخصصة، لتقديم الخدمات عبر القطاعات السكنية والتجارية والحكومية والضيافة.
وتشمل محفظة "ديزرت جروب" أكثر من 6,000 مشروع، من بينها المنتجعات الفاخرة والمعالم العامة وملاعب الجولف للبطولات ومشاريع التطوير الكبرى في المدن. وتواصل المجموعة وضع معايير جديدة لمجال المناظر الطبيعية المستدامة في المنطقة، بفضل فريق مكون من ما يزيد عن 5,000 خبير، بما في ذلك البستانيين ومصممي المناظر الطبيعية والمهندسين والمختصين الزراعيين والحرفيين المهرة.
وتعليقاً على المشاركة، قال مايكل ماسكارينهاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ديزرت جروب": "نتطلع قدماً للمشاركة في معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط 2025"، الذي يعد بمثابة منصة استثنائية تمكننا من التواصل مع المهتمين على نحو أفضل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي لحلول المناظر الطبيعية العملية والقابلة للتطوير في تشكيل مستقبل المدن المستدامة. الأمر الذي يمنحنا الفرصة لتقديم قيمة حقيقية ترتقي بمشهد القطاع، ومناقشة رؤيتنا الحقيقية لمستقبل المناظر الطبيعية على مستوى الدولة والمنطقة".
وتعد "ديزرت جروب" جزءاً من مجموعة الكندي للمشاريع، وتستعد لفصل جديد من النمو، يجمع بين الإرث العريق والفهم العميق والرؤية الاستشرافية، لتقديم حلول بنية تحتية مستدامة ترتقي بمستوى الحياة في المدن، وتساهم في إعادة التوازن البيئي، وتأسيس روابط بشرية هادفة مع الطبيعة.
من جهتها، قالت فاليريا رانداتزو، مديرة المعارض في ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط: "يتماشى التزام ديزرت جروب بالاستدامة والابتكار البيئي على نحو تام مع رؤية ماي بلانت آند جاردن. وتساهم عقود الخبرة والريادة في تعزيز مكانتهم القيادية لمسار التحول المستدام في المنطقة، ويسعدنا التعاون معهم في نسخة هذا العام من المعرض لتسليط الضوء على خبراتهم وابتكاراتهم في مجال المناظر الطبيعية والحدائق".
ومن المقرر أن ينطلق معرض "ماي بلانت آند جاردن الشرق الأوسط" في نوفمبر القادم، كأول معرض من نوعه في المنطقة يركز على البستنة والمناظر الطبيعية والحدائق، مقدماً عرضاً مذهلاً للابتكار والاستدامة والجمال الطبيعي. وسيحوِّل هذا الحدث دبي إلى مركز للتميُّز في مجال المساحات الخضراء، إذ يجمع بين قادة القطاع من المنطقة والعالم. وسيتضمن المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول والخدمات، من بينها نباتات الزينة وحلول تنسيق الحدائق وخدمات الزراعة الحضرية وتقنيات الحدائق الذكية. وتوفر هذه المنصة فرصة استثنائية للتواصل والتعاون والمساهمة في
استشراف مستقبل المساحات الخضراء في الشرق الأوسط، لجميع المهتمين بهذا المجال سواء من المزارعين أو المصممين أو المهندسين المعمارين أو حتى الهواة.
