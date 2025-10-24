«سبيس لايف برودكشنز» تفتح آفاقًا جديدة للبث والإنتاج الحي المباشر في الإمارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 24 أكتوبر 2025 —تُرسّخ شركة سبيس لايف برودكشنز مكانتها كرائدة في مشهد الإعلام والبث الرقمي في دولة الإمارات، مع إطلاق مرحلة جديدة تعيد تعريف مستقبل الإنتاج الحي والمحتوى المباشر، مستندة إلى رؤية طموحة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والإبداع الإنساني.
تحت قيادة الرئيسة التنفيذية آنا مورغنسترن، تمضي الشركة بخطى واثقة نحو بناء منظومة إنتاج متكاملة تواكب التحول العالمي في صناعة المحتوى، حيث لم يعد البث المباشر مجرد وسيلة لنقل الحدث، بل أصبح تجربة تفاعلية تتخطى حدود المكان والجمهور.
ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه سوق البث المباشر في الإمارات نموًا متسارعًا، إذ أظهرت بيانات «غراند فيو ريسيرش» (Grand View Research) أن القطاع حقق إيرادات بلغت 3.77 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع توقعات بتجاوز 14.6 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 21.4%، مدفوعًا بالبنية التحتية الرقمية القوية، وتطور الاقتصاد الإبداعي في الدولة.
وقال نور عبدالعال، المدير التنفيذي لشركة سبيس لايف برودكشنز:
“نحن نعيش زمنًا لم تعد فيه الفعاليات محصورة داخل قاعاتها. جمهور اليوم يتابع ويشارك ويتفاعل في الوقت نفسه، من أي مكان في العالم. في «سبيس لايف»، نمنح المنظمين وصنّاع المحتوى الأدوات التي تمكّنهم من تحويل الحدث إلى تجربة رقمية عالمية نابضة بالحياة.”
وتضم مرافق الشركة في دبي أحد أكثر مراكز الإنتاج تطورًا في المنطقة، مجهزة بأحدث ما وصلت إليه تقنيات البث، من كاميرات فائقة الدقة بدقة k12، وتقنيات تصوير الطائرات بدون طيار، وأنظمة التحكّم المتعدد بالكاميرات، واستوديوهات متكاملة للبث الحي عبر مختلف المنصات.
ويُمكّن هذا المستوى المتطور من البنية الإنتاجية من تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع تشمل المؤتمرات الدولية، والعروض المؤسسية، والفعاليات الرياضية والترفيهية، والبث التلفزيوني المباشر، وذلك وفق أعلى معايير الجودة والإنتاج العالمية.
وأكدت آنا مورغنسترن أن التحول في صناعة المحتوى الحي أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، قائلة:
“البث المباشر اليوم ليس خيارًا تكميليًا، بل محورًا أساسيًا في استراتيجيات التواصل والإعلام الحديثة. نحن نساعد عملاءنا على تحويل الحدث إلى تجربة تتخطى حدود الحضور المادي، لتصل إلى جمهور عالمي بطريقة مؤثرة وإنسانية في آنٍ واحد.”
وتولي الشركة أهمية خاصة لتطوير الكفاءات المحلية وتمكين المرأة في مجالات الإعلام والإنتاج، انطلاقًا من إيمانها بأن الابتكار الحقيقي يبدأ من الإنسان قبل التقنية. كما تعمل على ترسيخ شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز موقع الإمارات كمركز إقليمي رائد في صناعة البث وصياغة المحتوى الإبداعي.
ومع استمرار النمو الكبير في الطلب على التجارب الرقمية التفاعلية، تواصل «سبيس لايف برودكشنز» دورها الريادي في تطوير حلول إنتاج متقدمة، تجمع بين التكنولوجيا والرؤية الإبداعية، لتجعل من الإمارات منصة عالمية لمستقبل الإعلام والبث الحي.
