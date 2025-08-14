世界遗产：埃菲尔铁塔理应以单独名义列入名录

CHINA, August 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- 埃菲尔铁塔目前已作为“塞纳河岸”整体列入联合国教科文组织世界遗产名录，并因此获得了彰显其卓越城市景观的保护。然而，这一认定尚不足以全面体现这一地标性建筑本身的内在价值。

基于国际公认的对世界性艺术作品与文化遗址进行科学分析的方法——Universæ Analysis，一项前所未有的视觉论证揭示出埃菲尔铁塔独特的特质，这一特质本身就足以支撑其以独立身份列入世界遗产名录。

在相同尺度下，垂直排列三种轮廓形象：吉萨狮身人面像的梯形基座、位于其前爪之间图特摩斯四世石碑的半圆形轮廓，以及竖立在协和广场的卢克索方尖碑。它们在不做任何人为处理的情况下组合在一起，恰好还原了埃菲尔铁塔的完整轮廓：相同的底座外扩、相同的平台、相同的上升收束与相同的尖顶。这种精确的对应不容置疑。

由皮埃尔·雷耶科学研究会创立的Universæ Analysis方法，以严谨、可复现、可验证的方式，对这些几何与符号上的对应关系进行解读。

这一发现使埃菲尔铁塔的意义远远超越十九世纪工程奇迹的范畴。它以明确的方式凝聚了源自古埃及的形式语言。没有任何其他同等规模的建筑，与古代知识与建筑形制有如此精准的契合。

这正是“突出普遍价值”的精髓所在：一种跨越伟大文明的形式密码，由单一建筑承载，并能一眼即识。

这一独特性的认可，由埃菲尔铁塔单独列入世界遗产名录委员会推动，该委员会由菲利普·库佩里-埃菲尔与蒂埃里·雷耶共同担任主席。法国政府对此行动予以关注，并获得文化部长拉希达·达蒂的制度性支持。科学论证已在此框架下呈报，以便与相关主管部门协调行动，着手向世界遗产中心提交正式申请。

论证同样依托深厚的历史纽带。法埃两国关系历经数百年交织，以苏伊士运河的缔造者费迪南·德·雷赛布为代表人物。这一纽带在当下象征性地延续：该外交家的曾外孙帕特里克·德鲁勒·德·雷赛布现为荣誉委员会成员，体现了塞纳与尼罗之间对话的延续性。

荣誉委员会汇聚了重量级的政治人物：弗朗索瓦·奥朗德、让-皮埃尔·拉法兰、塞戈莱娜·罗雅尔、大卫·利斯纳尔，以及工业界领袖让-保罗·阿贡、洛朗·达索、埃利·德·罗斯柴尔德、泽维尔·于亚尔、罗多尔夫·标致、亨利-雅克·雪铁龙和阿尔弗雷德·索米耶酒店的业主理查德·德·瓦伦——法国重要工业世家的继承人。

此外，还有享誉国际的文化与学术人士：扬·阿尔蒂斯-贝特朗、雅克·阿塔利、奥利维耶·毕加索、让-雅克·阿诺、居伊·萨沃、夏尔·贝尔林，以及科学与国际领域的代表人物米歇尔·托尼尼将军、贝特朗·皮卡尔、阿米娜·古里卜-法基姆、维德·布查毛伊和莫里斯·古尔多-蒙塔涅。

埃及历史学家艾哈迈德·优素福、前沙特阿拉伯常驻联合国教科文组织代表易卜拉欣·阿尔巴拉维，以及法国前驻卡塔尔和沙特大使贝特朗·贝桑斯诺，使这一行动立足于共同的学术与外交愿景。

申请单独列入并非否定1991年的整体列入，而是对其补充。现有列入保护的是一片景观，而新的申请则指向一座独特建筑，其形制客观地体现了从尼罗河到塞纳河建筑语言的延续性。这样的认定将为公众传播提供清晰框架，因为只需一幅图像即可直观展示其传承关系。这将以可验证的事实强化法埃合作，并正式确立数以百万计游客早已感知的事实：埃菲尔铁塔不仅是城市地标，它本身就是一种普世语言的见证。

一切条件已具备：Universæ Analysis带来的人人可见的直接证据；由菲利普·库佩里-埃菲尔与蒂埃里·雷耶共同领导的“埃菲尔铁塔单独列入世界遗产名录委员会”的协调推动；文化部长拉希达·达蒂所代表的国家承诺；以及一支一流的荣誉委员会。

因此，将埃菲尔铁塔以独立身份列入世界遗产名录已是显而易见的事情：如果这座连接尼罗河与塞纳河的可见纽带尚不能以自己的名字被认可，那么还有哪一座建筑可以？

