La Concientización Sobre los Peligros de Conducir Ebrio será el Enfoque “En Sintonía con el Concejo” el Viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, August 14 - For Immediate Release: Thursday, August 14, 2025

El programa salió al aire originalmente el 18 de julio del 2025

Los invitados del programa de esta semana En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la Concejal del Distrito 6 Natali Fani-González, quien se desempeña como presidenta del Comité de Desarrollo Económico (ECON) del Concejo; Omar Guerrero, sargento del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery; Héctor Martínez, participante del Programa del Tribunal de DUI del Condado de Montgomery; y el Dr. Luis Aguirre, gerente de programas de la Iniciativa de Salud Latina (LHI). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 15 de agosto a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

El programa radial presentará una edición especial dedicada a crear conciencia sobre el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés). Esta edición tiene como objetivo educar a la comunidad sobre las consecuencias graves de manejar en estado de embriaguez, no solo desde la perspectiva legal, sino también en cuanto al impacto emocional, físico y social.

El programa contará con invitados que incluyen a la Concejal Fani-González, un representante del Departamento de la Policía del Condado de Montgomery (MCPD), un experto en salud de la Iniciativa Latina de Salud (LHI), y el inspirador testimonio de un participante del Programa del Tribunal de DUI del Condado de Montgomery.

Al traer a la luz la concientización sobre los peligros de conducir ebrio, En Sintonía busca promover decisiones responsables, apoyar los esfuerzos de prevención y, en última instancia, contribuir a tener carreteras más seguras para todos en nuestra comunidad.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

