Licencias de Caza y Pesca de Texas a la Venta a Partir del 15 de Agosto

AUSTIN – El otoño se acerca y para los cazadores y pescadores eso solo puede significar una cosa, es tiempo de renovar sus licencias de caza y pesca. Antes de salir en bote o dirigirse al campo, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) recuerda a los cazadores y pescadores que deben adquirir sus nuevas licencias para la temporada 2025-2026.

Las licencias de caza y pesca de Texas del año actual (excepto el Paquete de Pesca en Todas las Aguas Válido por un Año desde la Compra) se vencen a finales de agosto. Las licencias para la temporada 2025-2026 estarán a la venta a partir del 15 de agosto.

Los Texanos compran más de 3 millones de licencias de caza y pesca cada año, financiando directamente numerosos esfuerzos de conservación y oportunidades recreativas. El reabastecimiento de peces, el manejo de la vida silvestre, la restauración de hábitats, los arrendamientos de caza pública, los sitios de acceso a ríos y los Guardianes de Caza de Texas son solo algunos de los muchos proyectos posibles gracias a la venta de licencias.

Hay una variedad de licencias disponibles que pueden adquirirse a través del sitio web oficial de TPWD, en persona en establecimientos minoristas en todo el estado de Texas o en las oficinas de TPWD. También se pueden comprar por teléfono al (800) 895-4248 durante el horario comercial habitual, aunque quienes llamen pueden experimentar tiempos de espera prolongados al inicio de la temporada y en otros periodos de alta demanda. Se aplica una tarifa administrativa de $5 a las compras por teléfono y en línea.

Todas las licencias recreativas y sellos adicionales ahora cuentan con una opción digital. Esta opción digital está disponible únicamente a través de compras en línea a partir del 15 de agosto. Los titulares de licencias digitales deben tener su licencia disponible en un dispositivo móvil mientras se encuentren en el campo o en el agua, ya que no recibirán una licencia ni etiquetas impresas. Los titulares deberán acceder y utilizar sus etiquetas digitales a través de la aplicación móvil Texas Hunt & Fish. Las licencias digitales pueden visualizarse a través de las aplicaciones móviles Texas Hunt & Fish y TPWD Outdoor Annual.

Para los compradores recurrentes, TPWD ofrece un proceso de pago más rápido que permite volver a comprar licencias adquiridas en años anteriores.

Los titulares de licencias en papel pueden mostrar una copia electrónica de su licencia, pero deben poseer y aplicar etiquetas físicas para los animales que requieren etiquetado. Existen varias opciones para que los clientes proporcionen prueba de licencia además de su licencia física, que incluyen: (1) una foto electrónica de sus licencias, (2) un recibo enviado por correo electrónico de sus compras; (3) su cuenta en el sistema de venta de licencias en línea; (4) conectando su licencia a las aplicaciones móviles Outdoor Annual o Texas Hunt & Fish.

Las regulaciones de caza y pesca para la temporada 2025-2026 están disponibles en línea en outdoorannual.com, o mediante la aplicación gratuita Outdoor Annual. Una vez descargada, la app funciona sin conexión a internet, facilitando el acceso a las regulaciones incluso en lugares remotos. Otras funciones incluyen búsqueda de licencias, funcionalidades basadas en ubicación como “Temporadas y Regulaciones por Ubicación,” “Dónde Pescar” y más. Se distribuirá una cantidad limitada de folletos impresos en oficinas seleccionadas de TPWD. Se recomienda a los cazadores y pescadores llamar a sus oficinas locales para verificar disponibilidad.

La aplicación móvil Texas Hunt & Fish permite enviar electrónicamente los informes de captura obligatorios, incluyendo la captura de pejelagarto, y facilita el etiquetado digital de venado, pavo, corvina roja de gran tamaño y trucha moteada para quienes poseen licencias digitales. La aplicación también permite a los cazadores registrarse en el sitio para muchos terrenos públicos de caza administrados por TPWD. Los cazadores pueden acceder a más de un millón de acres de tierras públicas con la compra de un permiso anual de caza pública.

Al comprar su licencia, los residentes también pueden optar por participar en el sorteo de Licencia de Por Vida. Tres afortunados ganadores recibirán cada uno una Licencia de Por Vida Super Combo, lo que significa que nunca más necesitarán comprar una licencia de caza o pesca en Texas. Cada participación cuesta $5 y se puede adquirir en línea, en cualquier punto de venta de licencias o por teléfono. La fecha límite para la primera participación es el 30 de septiembre.

Al realizar su compra, los compradores de licencias también pueden agregar una donación de $1, $5, $10 o $20 para ayudar a apoyar el programa Hunters for the Hungry, el Fondo de Asistencia a Veteranos o la Operación Game Thief.

Las donaciones al programa Hunters for the Hungry permiten a los cazadores donar venados legalmente cazados a procesadores participantes. La carne procesada se distribuye a bancos de alimentos locales para alimentar a familias Texanas necesitadas.

Las donaciones al Fondo de Asistencia para Veteranos otorgan subvenciones a organizaciones de servicios para veteranos e instituciones benéficas sin fines de lucro, ayudando a veteranos y sus familias a nivel comunitario en todo Texas.

Operation Game Thief es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que protege la vida silvestre y los hábitats naturales de Texas mediante el compromiso comunitario, la educación y la difusión. Es el programa de "alto al crimen de vida silvestre" de Texas.

Para preguntas frecuentes sobre las licencias de caza y pesca en Texas, visite el sitio web de TPWD.