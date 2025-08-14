Albania Rosario recibe merecido reconocimiento por liderazgo en la moda, elevando la bandera dominicana y la voz latina

Albania Rosario recibe merecido reconocimiento por su liderazgo visionario en la industria de la moda elevando la bandera dominicana y la voz latina en el mundo

Recibo este reconocimiento en mi tierra con orgullo y lo comparto con quienes creen en nuestros sueños. Seguiremos elevando la moda dominicana y latina a lo más alto.” — Albania Rosario

REPúBLICA DOMINICANA, SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC, August 14, 2025 /EINPresswire.com/ -- En una noche llena de orgullo y celebración, la destacada empresaria y líder de la moda, Albania Rosario, fue reconocida por su trayectoria y contribución excepcional a la industria durante la 4ta edición de los Premios a la Moda Dominicana, organizados por Stalin Victoria. El evento, celebrado el 13 de agosto en las elegantes instalaciones del Hotel Renaissance, reunió a figuras influyentes y talentos emergentes para honrar a quienes han transformado el panorama de la moda dominicana.

Albania Rosario, dominicana radicada en Estados Unidos, ha dedicado más de una década a abrir puertas y crear oportunidades para diseñadores latinoamericanos, siendo una voz incansable en la promoción de la diversidad y el talento de nuestra región. A través de su plataforma Fashion Designers of Latin America (FDLA), ha impulsado la visibilidad de reconocidos diseñadores dominicanos como Joel Reyes, Angie Polanco, Giannina Azar, Altagracia Abreu, Yohanna Gursey, Gisselle Mansebo, Diany Mota, Mich Romàn, Aurelia Batista, Bianna Candelario, Melkis Diaz, Keyther Estévez, Jorge Diep, entre muchos otros talentos que han brillado en escenarios internacionales gracias a su gestión visionaria su plataforma FDLA.

FDLA, fundada y liderada por Albania Rosario, es mucho más que una plataforma de moda; es un movimiento dedicado a elevar, conectar y empoderar a diseñadores y modelos latinoamericanos, brindándoles acceso a oportunidades globales y promoviendo el arte, la cultura y la identidad de nuestra región. Bajo su liderazgo, FDLA se ha consolidado como un puente entre Latinoamérica y las grandes capitales de la moda, demostrando que el talento latino no tiene fronteras.

Recibir este reconocimiento en mi tierra, rodeada de colegas y amigos, es un honor que comparto con todos los diseñadores y creativos que creen en el poder de nuestros sueños y en la riqueza de nuestra cultura. Continuaremos abriendo caminos y llevando la moda dominicana y latinoamericana a lo más alto,” expresó Albania Rosario al recibir el galardón.

Este merecido homenaje reafirma el compromiso de Albania Rosario y FDLA de seguir inspirando y transformando la industria de la moda, posicionando la bandera dominicana y la voz latina en lo más alto del escenario internacional.

